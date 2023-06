Kapotte liften door hoge temperaturen: feit of fabel?

Liften die door de hitte niet meer werken. Volgens woningcorporatie WonenBreburg zijn de hoge temperaturen de reden dat onder meer de liften in de Tilburgse flat Parkzicht het dit weekend begaven. Liftmonteur Bart Wiegers uit Waalre zegt er het volgende over: “Zeker oudere liften kunnen gevoeliger zijn voor extreem weer.”

Volgens WonenBreburg is de hitte van zondag de boosdoener. Op die dag steeg het kwik in Tilburg boven de 30 graden. "Daar wijzen ze elke keer naar. Als er problemen zijn, komt het door het weer", verzucht Elly. "De problemen begonnen vijf jaar geleden en sinds een jaar gaat het continu mis." Een jaar geleden waren er ook al langdurende storingen in het complex en afgelopen donderdag stonden beide liften stil .

Opnieuw was het zondagmiddag raak in de flat Parkzicht in Tilburg-Noord. De twee liften in het complex waren weer buiten gebruik en dat heeft nogal wat impact. "De brandweer moest komen, omdat een bewoonster op de twaalfde verdieping vast zat", vertelt bewoonster Elly.

Bart Wiegers van Liftservice Totaal in Waalre kan er wel iets over zeggen, al weet hij niet wat voor lift er in het Tilburgse flatgebouw zit. In het algemeen is het zo dat extreme weersomstandigheden inderdaad effect hebben op hoe goed liften werken, zegt hij. “Dat is zeker zo bij wat oudere liftsystemen.”

Zo staat de ‘machinekamer’ van oudere liftsystemen volgens Wiegers vaak op het dak. “Hier wordt de besturing van de lift geregeld. Als de zon fel schijnt en de temperatuur oploopt, kan het al gauw heel heet worden. Het systeem kan dan oververhit raken of juist blokkeren door de temperatuurbeveiliging.” In de ideale wereld, zegt Wiegers, zet je er een airconditioning in om de temperatuur op peil te houden.

Ook kunnen liftsystemen oververhitten als de schacht bijvoorbeeld van glas is gemaakt. Je krijgt dan een soort broeikaseffect als de zon daar vol op schijnt. De hitte kan niet weg en wordt versterkt door het glas.