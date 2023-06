6 auto’s in brand door onkruidbrander, hoveniersbedrijf ‘enorm geschrokken'

Hoveniers van T&G Groep waren onkruid aan het wegbranden toen het goed mis ging. Zes auto’s gingen in vlammen op en een aantal andere raakten flink beschadigd. “We zijn echt extreem hard geschrokken”, reageert directeur Hans Smulders. “Mijn jongens waren met alle goede bedoelingen aan het werk.”

Maandagochtend was het bedrijf, met vestigingen in Schijndel en Geldrop, aan het werk op de parkeerplaats bij Hotel Kapellerput in Heeze. Volgens de politie is een onkruidbrander de oorzaak van de grote brand.

Gasbrander

“We mogen onkruid niet meer met glyfosaat bestrijden en dan blijft alleen hete lucht en een brander over”, zegt Smulders. “Met deze temperaturen en droogte werken we eigenlijk niet met branders.” 'Eigenlijk', want medewerkers van het bedrijf hebben die maandagochtend toch gebruikt.

“Mijn jongens wilden een paar hoekjes onkruid wegbranden. Het was een stuk van de auto’s vandaan.” Volgens Smulders hebben de hoveniers naar eer en geweten gehandeld en ze zijn allemaal erg geschrokken. “Och jongens, ik ben zo hard geschrokken. Ze zijn meteen terug naar kantoor gekomen en we zijn hier in gesprek gegaan.”

Vuurzee

Valerie Frederick uit het Belgische Ninove parkeerde rond half negen haar bedrijfsauto bij het hotel. Ze volgt twee dagen een cursus in Heeze. “Om half elf waren we buiten voor een pauze. We hoorden mensen roepen dat er brand was en de hele parkeerplaats was afgesloten”, vertelt Frederick. “Dat was echt schrikken. Hoe kom ik morgen nou thuis?”

De brandweer zag een grote vuurzee op de parkeerplaats, vertelt Roy Jasperse van de brandweer Heeze. “Toen wij aankwamen stonden de zes auto’s al volledig in brand. Ons doel was uitbereiding naar andere auto’s en de natuur te voorkomen, dat is met deze droogte het belangrijkste.”

Voor Frederick wordt een huurauto geregeld zodat ze morgen terug naar huis kan.