Nog geen Raveleijn-show in de Efteling, installatie kapot na brand

De Raveleijn-show in de Efteling gaat deze maandag niet door. Bij de brand van afgelopen weekend is een belangrijke installatie verwoest die nodig is voor de techniek bij de show. Ook doet het pretpark nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is nog niet bekend wanneer de show hervat wordt.

"Het is even afwachten hoe het de rest van de week gaat. We moeten eerst de onderdelen in de installatiekast vernieuwen", zegt een woordvoerder van de Efteling.

Zondag brak brand uit bij een huisje op het middenterrein van het theater. Het was de tweede brand in korte tijd. Op 30 mei was het ook al raak, toen een huisje in het decor brandvatte. Die eerste brand werd vermoedelijk veroorzaakt doordat een vuureffect niet goed werkte.

Raveleijn draait om paarden, water en vuur. Een draak spuwt tijdens de voorstelling vuur en op het hoogtepunt van de show zijn er ook vlammen te zien op de daken van de omliggende huisjes.

"We nemen de tijd om te kijken wat de oorzaak van de tweede brand is. Het is nu te vroeg om te besluiten of we stoppen met het vuur, eerst moet het onderzoek afgerond zijn", aldus de Efteling-zegsman.

