Bietenveld staat nu opeens vol wietplanten: 'Ik wist niet wat ik zag'

Marti de Brouwer keek vreemd op toen hij op zijn vaste wandelplek in Tilburg opeens een enorm veld vol wietplanten zag staan. “Ik dacht: tegen niemand zeggen en zelf oogsten”, lacht hij. Maar hij is vooral verbaasd: “Vorige week waren ze nog maar drie centimeter en nu zijn het wietplanten van een meter hoog.”

Maar is dit legaal? Mag dit gewoon? De Brouwer tweette erover en had in een mum van tijd tweeduizend reacties. “Ze willen allemaal weten waar het ligt en wat ik ervoor moet hebben”, lacht hij.

Alle vrolijkheid ten spijt: De Brouwer is toch niet blij met zijn vondst: “Ik vind het gewoon niet handig dat hier wiet staat. Daar is de afwerkplek”, wijst hij met zijn vinger naar een plek honderd meter verderop. “En daar”, wijst hij naar het veld er tegenover, waarin een houten schuurtje staat: “Dat heet de ‘crack house’. Daar slapen ’s nachts daklozen. Dan vraag je er toch om dat hier van alles gebeurt straks?”

De Brouwer is verontrust en heeft veel vragen. Maar dan komt Ad Redelijkheid langsgereden. Hij is toezichthouder in dit gebied voor het Tilburgse waterleidingbedrijf en komt hier elke dag.

Weet hij misschien hoe het zit met dat wietveld? “Dit is inderdaad wiet, maar niet waar je de toppen uitknipt om te roken. Dit is gewoon veevoer: voederwiet. De eigenaar van de grond die dit heeft geplant, komt uit Riel.”