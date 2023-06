Veld vol legale wietplanten is niet zonder risico, blijkt uit het verleden

Een veld vol legale wietplanten zoals in de buurt van Riel is niet helemaal zonder risico. Jaren geleden trok zo'n veld in Zevenbergen de aandacht van dealers, die gewapend met snoeischaren de wietplanten afknipten.

Voor mensen die de A27 afzakten richting Walibi of Lowlands was het een herkenningspunt. Je kon hem goed ruiken: de megaplantage. Bij Almere wuifden de wietplanten in de wind. Zichtbaar langs de snelweg.

Daar groeide een paar jaar geleden legale hennep. Een plant die mensen al duizenden jaren gebruiken om er touw, veevoer of kleding van te maken. Het zit trouwens ook in konijnenvoer. In heel Europa zijn er van zulke plantages.

Groot verschil met de drugsplanten is dat de werkzame stof ontbreekt. Er zit dus geen thc in. Dat maakt een wietplant verboden, want daar zit die stof wel in. "Maar ze zien er hetzelfde uit en de geur is ook hetzelfde. Dat is het gekke", zegt misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems. "Vaak liggen die openluchtplantages wat verscholen en dat is niet voor niks."

Fout volk

In Zevenbergen lag er jaren terug ook zo'n veld. Een boer had hennep aangeplant voor de vezels. Hartstikke legaal, maar wel langs de drukke randweg. Dat veld trok na een tijdje fout volk aan.

“Ik kan me herinneren dat er elke avond weer gasten door de wiet slopen. Ze knipten met snoeischaren de wietplanten af. En dan werd de politie weer gebeld. Die gingen dan met zaklampen door die velden achter die lui aan. Zelfs Franse drugstoeristen doken op tussen de planten. Het was gewoon wildwest, echt bizar!"

'Nepnederwiet'

Sommige wietknippers wisten in Zevenbergen ongezien te werk te gaan. “Er moeten mensen zijn gevlucht met zakken vol nepnederwiet, want dat is het in feite. Het is alleen niet van echt te onderscheiden. Van de politie hoorde ik dat die nepwiet gemengd werd in zakjes met echte wiet. Of gewoon zogenaamd als echte wiet werd verkocht. Gratis geknipt, 'geript' dus eigenlijk."

Het verhaal ging daarna dat die partijen met nepnederwiet opdoken tot in Frankrijk aan toe. En dat er dik geld voor werd betaald. Want het rook echt en leek echt. Toen het in vloeitjes werd gerold en de vlam erin ging, volgde de teleurstelling.

"Dat moet toch echt een desillusie zijn geweest voor de kopers. Dat je de ene na de andere joint rookt en helemaal niks voelt. Dus er kwamen misschien wel een hoop mensen van een koude kermis thuis omdat ze maar niet stoned raakten."

