Geen operatie nodig voor Jeffrey Herlings, die wel twee GP's mist

Jeffrey Herlings mist de komende twee rondes om het wereldkampioenschap in de MXGP. De motorcrosser uit Oploo viel afgelopen zondag van zijn motor en liep een zware nekblessure op. Hij brak een nekwervel. Met rust moet het probleem opgelost worden, want volgens zijn dokter is een operatie niet nodig.

De schrik zat er zondag tijdens de Grote Prijs van Duitsland goed in. Herlings reed na een valpartij de eerste manche nog wel uit, maar werd daarna meteen naar het ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Daar werd een gebroken nekwervel geconstateerd. Nader onderzoek was nodig.

Nu blijkt dat de blessure pittig is, maar dat een operatie niet nodig is. De breuk kan met rust herstellen. Hij mist in ieder geval wel de Grand Prix' in Sunbawa en Lombok in Indonesië.