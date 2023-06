Zwakbegaafde man pleegt aanslag bij verkeerde én juiste huis: 2,5 jaar cel

Een 21-jarige Rotterdammer krijgt 2,5 jaar celstraf voor aanslagen bij twee huizen in Den Bosch. Eerst liet hij een explosief afgaan bij het verkeerde huis en daarna bij de vriendin van crimineel Klaas Otto. Dat deed hij in juli vorig jaar. Na zijn celstraf moet de man zich laten behandelen en zich laten controleren op alcohol- en drugsgebruik.

Eind juli werden bij twee huizen in de wijk Maaspoort explosieven tot ontploffing gebracht. De eerste keer gebeurde dat bij het verkeerde huis, van een argeloos gezin. De tweede keer werd wel het juiste huis getroffen: dat van de vriendin van Klaas Otto.

De Rotterdammer bekende in een handgeschreven briefje dat hij de aanslagen had gepleegd. Hij zou de opdracht hebben gekregen van een man die hij op straat tegenkwam. “Ik wilde het niet doen, maar hij bedreigde mijn moeder en zus. Hij zou hen iets aandoen. Uit angst moest ik het wel doen." Bovendien had hij geldproblemen en kreeg hij voor de aanslag betaald.

Het verkeerde huis

Na de eerste aanslag op 27 juli aan de Goedenrade in Den Bosch bleek dat het om het verkeerde huis ging. Die was bedoeld voor een huis aan de Stapelen, tweehonderd meter verderop. Daar woont de nieuwe vriendin van crimineel Klaas Otto, Gracia K.

En dus liet de Rotterdammer op 31 juli weer een pakketje ontploffen in de Maaspoort. De ouders van Gracia K. lagen op dat moment boven te slapen. De verdachte moet aan beiden ruim 4000 euro schadevergoeding betalen.

Geen poging tot moord

Voor de aanslagen krijgt de verdachte 2,5 jaar celstraf. Ook krijgt hij 1,5 jaar voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij binnen drie jaar opnieuw in de fout gaat. Na zijn celstraf moet de man zich verplicht laten behandelen. Hij moet verplicht naar een instelling met begeleid wonen. Ook moet hij meewerken aan dagbesteding en zich laten controleren op alcohol- en drugsgebruik.

In eerste instantie werd de Rotterdammer ook verdacht van poging tot moord of poging doodslag, omdat de bewoners van beide huizen op het moment van de aanslag thuis waren. De officier eiste daarvoor al vrijspraak en daar ging de rechter in mee.

De Rotterdammer is zwakbegaafd en heeft een sociale achterstand heeft. "Hij moet de kans krijgen om uit het criminele milieu te stappen", zei de officier van justitie eerder.

LEES OOK: Aanslagen bij twee huizen in de Maaspoort: 3 jaar cel geëist tegen man (21)