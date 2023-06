Eftelingshow Raveleijn nog altijd gesloten na tweede brand in korte tijd

Wie dinsdag een bezoekje aan de Efteling brengt, moet er rekening mee houden dat parkshow Raveleijn nog niet wordt opgevoerd. Afgelopen zondag ontstond voor de tweede keer in korte tijd een brandje, waarbij een technische installatie beschadigd raakte. Volgens een woordvoerder moet dat onderdeel eerst vervangen worden, zodat alle elementen van de show weer werken.

Hoe lang het precies gaat duren voor de poorten van Raveleijn weer openen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "Dinsdag blijft de show in ieder geval gesloten, voor de komende dagen weten we het nog niet." Op dit moment wordt nog onderzocht of het park de installatie zelf kan repareren, of dat daar een externe partij voor nodig is.

Meer problemen

Raveleijn wordt de afgelopen weken geteisterd door problemen. Zo kwam de parkshow eerst in het nieuws, nadat een van de ruiters in het spektakel samen met zijn paard ten val kwam. Een paar dagen later vatte de gevel van een huisje in het decor vlam door een van de vuureffecten. De schade bleek mee te vallen en de show werd later die dag al weer opgevoerd.

De gevolgen van de tweede brand zijn dus een stuk groter. De woordvoerder van de Efteling sluit niet uit dat bij de heropening van de show de vuureffecten niet direct weer worden aangezet.

Beelden van de brand afgelopen zondag: