Carnaval verplaatsen of toets? Provincie stuurt brief naar Den Haag

Het provinciebestuur heeft het Ministerie van Onderwijs een brief gestuurd met het verzoek de toetsperiode van groep 8 volgend jaar te verplaatsen. Die valt nu nog samen met carnaval en daarover zijn de Brabantse Statenleden verbaasd en verontwaardigd.

De toets moet van het ministerie tussen 5 en 15 februari worden afgenomen. En carnaval begint in het weekend van 10 februari. Bovendien zijn er in de week voorafgaand aan carnaval speciale activiteiten op veel Brabantse scholen, waaronder een carnavalsviering. En de week erna is het schoolvakantie: de carnavalsvakantie.

Vorige maand vergaderde Provinciale Staten hierover. Leden spraken zich uit tegen 'de onwetendheid van Randstedelingen'. Ook constateerden ze dat er te weinig kennis is van de Brabantse cultuur.

Verdediging van carnaval

Bij de brief aan het ministerie zit ook een tekst uit 1928. De schrijver Anton van Duinkerken uit Bergen op Zoom schreef bijna honderd jaar geleden 'Verdediging van carnaval' om de carnavalstraditie te verdedigen als gemeenschapsfeest.

LEES OOK:

Carnaval moet niet worden verplaatst: 'Verzet dan die Citotoets maar'

'Verzet carnaval maar', Kamervragen over onbenullig antwoord ministerie