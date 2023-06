30.000 euro nodig om in brand gestoken wereldboom te redden

De poging om de monumentale wereldboom in Eindhoven te redden neemt steeds grotere vormen aan. Binnenkort krijgt de boom een slurf van zeventig meter om ‘m van vocht en voedingsstoffen te voorzien. In de boom komen sensoren te hangen om alles op tijd toe te dienen. Ook moeten er veiligheidsmaatregelen voor onder de boom genomen worden. Totale kosten: 30.000 euro.

”Dit is voor mij een symbool dat je iets voor de toekomst doet. We kunnen nu iets doen voor de generaties na ons die ook van zo’n monumentale boom willen genieten.”

De boom is in juli vorig jaar door brand zwaar beschadigd en dat maakte veel los. De plek werd door kinderen gebruikt om te spelen en er vonden bruiloften en herdenkingen plaats. Onder de boom mag nu niemand meer komen.

Tegen de stam komt een slurf van één meter breed en van tien meter hoog. Vandaaruit krijgen de takken allemaal hun eigen slurf. “Die vullen we met voedingsstoffen. Sensoren zorgen voor kunstmatige voeding. Je kunt het vergelijken met sondevoeding aan de zijkant."

"Zo creëer je nieuwe worteltjes langs de boom. Die groeien aan elkaar. Na een aantal jaren is er een tweede stam aan de oude stam gegroeid. Eindhoven is een echte technologiestad. Dit is technologie in een boom.”

In totaal is de slurf zeventig meter lang. Hij is gemaakt van zeil. De hoop is om zo een derde deel van de kroon te kunnen redden. “Het maken van zo'n bypass is in heel Europa nog nooit vertoond. Volgens internationale specialisten zou dit moeten kunnen bij een plataan. Ze schatten het slagingspercentage op 90 tot 95 procent.”