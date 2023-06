Inzamelingsactie voor ouders van kind (6) dat verdronk in recreatieplas

Er is een inzamelingsactie gestart voor ouders van de 6-jarige jongen Abdyrahman uit Oss die donderdag is verdronken in de recreatieplas De Lithse Ham in Lith. De initiatiefnemer wil geld inzamelen zodat de ouders hun zoon een mooi afscheid kunnen geven.

Abdyrahman en zijn ouders zijn gevlucht van Turkmenistan naar Oekraïne. Vanuit dat land zijn ze vanwege de oorlog verder gevlucht naar Nederland.

De jongen was woensdag samen met zijn ouders bij de recreatieplas in Lith. Daar is het jongetje tijdens het spelen plots verdwenen. Na zijn vermissing is meteen een grote zoekactie gestart met duikers van de brandweer en een politiehelikopter. Ook het Veteranen Search Team zocht in de omgeving naar de jongen. De familie van het jongetje zocht eveneens mee.

Donderdag iets voor het middaguur is het lichaam van het jongetje gevonden in het water van de plas. Volgens de initiatiefnemer zat de 6-jarige jongen in een taalklas van de Sterrebosschool in Oss.

Met de inzamelingsactie wil initiatiefnemer Mark Martens geld ophalen voor de uitvaart van Abdyrahman. "Wij waren dinsdagavond bij de plas met onze kinderen die ongeveer even oud zijn. Het water wordt daar vrij snel diep. We leven mee met de familie van de jongen en willen ze graag helpen met een mooi afscheid van hun zoon", zegt Martens.

LEES OOK:

Vermist jongetje (6) blijkt verdronken in recreatieplas De Lithse Ham

Politie en familie zoeken naar vermist jongetje (6) bij Lithse Ham