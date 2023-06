Vermist jongetje (6) blijkt verdronken in recreatieplas De Lithse Ham

Het 6-jarige jongetje dat woensdagavond vermist raakte bij recreatieplas De Lithse Ham, is verdronken. Dat meldt de politie ter plaatse. Het jongetje was woensdag aan het spelen op het strand in Lith toen hij plots bleek te zijn verdwenen.

Het jongetje komt uit Turkmenistan, een voormalige Sovjetrepubliek die grenst aan Iran, en woont in de noodopvang in Oss. De politie had al het vermoeden dat het jongetje het water in was gelopen, maar hield meerdere scenario’s open. Met een politiehelikopter en duikers van de brandweer werd woensdag het hele gebied doorzocht tot diep in de nacht. Ook zijn familie zocht de hele nacht mee. Donderdagochtend publiceerde de politie de naam en foto van het jongetje. De zoektocht kwam in de loop van de donderdagochtend op gang. Iets voor het middaguur is het lichaam van het jongetje gevonden. De politie zegt dat de identiteit formeel nog bevestigd moet worden, maar ze gaat ervan uit dat het om de vermiste jongen gaat.