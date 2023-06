Man (54) vermist bij het E3-strand: 'Het is op sommige punten heel diep'

De politie is donderdag opnieuw aan het zoeken naar de 54-jarige man die woensdagavond vermist raakte in het E3-strand in Eersel. De politie gaat met duikers in het water zoeken naar de man.

"Ze hebben vanmorgen al met boten op het water gezocht, ik heb zelf ook meegezocht”, laat Janus van Kasteren weten. Hij is een van de eigenaren van de recreatieplas. Het water heeft een oppervlakte van dertig hectare. “Het is op sommige punten heel diep", aldus Van Kasteren. De politie is met een aantal mensen aan het zoeken bij de waterplas. Ook wordt er gezocht met een sonarboot. Een duikteam van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen is onderweg om in het water verder te zoeken. Familie van de man wordt opgevangen in het nabijgelegen paviljoen op het E3-strand. Het gaat om een Nederlandse man. De recreatieplas is vanwege de vermissing tijdelijk gesloten. Woensdagavond heeft de politie al volop gezocht naar de man. Volgens familie van de man wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen maar is hij niet meer uit het water gekomen. Jongetje vermist

Bij een recreatieplas in Lith wordt sinds woensdagavond ook een jongetje (6) vermist. Ook daar is de politie volop aan het zoeken naar de jongen. Donderdag deelde de politie van het jongetje Abdyrahman Ashirov. Hij was op het strand aan het spelen en verdween rond half zeven. De politie vermoedt dat hij in de richting van het water is gelopen. Daarna is hij niet meer gezien.