Politie en familie zoeken naar vermist jongetje (6) bij Lithse Ham

De politie is met man en macht aan het zoeken naar het 6-jarige jongetje dat wordt vermist bij recreatieplas De Lithse Ham in Lith. Er zijn sonarboten van Rijkswaterstaat ingezet en een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Ook familie van het jongetje zoekt mee bij de plas. De politie deelde eerder al een foto en de naam van het jongetje.

Laatste nieuws: Vermist jongetje (6) blijkt verdronken in recreatieplas De Lithse Ham

Bij de recreatieplas is een groepje van tien familieleden op zoek naar het jongetje Abdyrahman Ashirov. Hij is afkomstig uit Turkmenistan, een voormalige Sovjetrepubliek die grenst aan Iran, en woont in een noodopvang in Oss.

De politie houdt rekening met meerdere scenario's. "Het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Hij kan het water in zijn gelopen maar kan ook ergens anders in het gebied zijn", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Abdyrahman was op het strand aan het spelen en verdween rond half zeven woensdagavond. De politie schrijft dat hij mogelijk in de richting van het water is gelopen. Daarna is hij niet meer gezien. Hij draagt een grijze korte zwembroek met aan beide zijden twee verticaal rode strepen. Het jongetje is te voet.

Spelen op het strand

Woensdagavond is de omgeving van de Lithse Ham uitgekamd, duikers doorzochten het water en ook de politiehelikopter werd ingezet. Ook het Veteranen Search Team hielp mee. De zoekactie is om vier uur 's nachts gestaakt.

De Lithse Ham is vanwege de zoektocht gesloten.

Naar de overkant

Woensdagavond verdween ook een 54-jarige man in recreatieplas E3-strand in Eersel. Ook naar hem is tevergeefs met man en macht gezocht. Volgens familie van de man wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen maar is hij niet meer uit het water gekomen.

Ook de zoektocht naar de man gaat donderdag verder. Het E3-strand is vanwege de vermissing van de man tijdelijk gesloten.