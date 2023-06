Sterrenrestaurant Monarh vecht sluiting aan en stapt naar rechter

De rechter gaat beslissen of sterrenrestaurant Monarh in Tilburg daadwerkelijk de deuren moet sluiten. Van de gemeente Tilburg moet het restaurant dicht na onderzoek door het bureau Bibob. Die keek of het restaurant vergunningen misbruikt voor criminele activiteiten. Advocaat Marcel Smets laat weten formeel beroep te hebben ingesteld tegen het besluit van de gemeente. De gang naar de rechter is daarmee dus een feit.

Dat advocaat Smets het gemeentebesluit aanvecht, komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand, toen Tilburg het intrekken van de horecavergunning bekendmaakte, kondigde hij al naar de rechter te willen stappen. Dat is nu dus gebeurd.

"We zijn het overduidelijk niet eens met de gemeente Tilburg, maar inhoudelijk ga ik er nu niks over zeggen", laat Smets weten. Een zittingsdatum is nog niet bekend. In de tussentijd mag het restaurant openblijven.

Geheim onderzoek

Reden voor de gemeente Tilburg om de boel dicht te willen gooien, is een onderzoek naar de eigenaar van Monarh: Danny Kovacevic. De gemeente Tilburg schakelde het landelijk bureau Bibob in om de handel en wandel van hem en zijn restaurant in kaart te brengen.

Overheden vragen dat bureau om bedrijven te screenen bij aanvragen van onder meer horecavergunningen. Dat kijkt naar de administratie, het personeelsbeleid en de herkomst van vermogen. De conclusies van het onderzoek zijn geheim, maar voor de gemeente Tilburg kennelijk ernstig genoeg om het enige sterrenrestaurant in de stad te willen sluiten.

Eigenaar ontkent

Dat heeft vermoedelijk mede te maken met een controle van de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij een transportbedrijf van Kovacevic. Eind 2020 gingen zij er langs vanwege vermoedens van geknoei met de administratie. Volgens de politie waren er signalen dat het bedrijf zich schuldig maakte aan ondermijning.

Daar klopt volgens Kovacevic niks van. "Ik ben het zat telkens te worden weggezet als een of andere zware crimineel. Ik heb me nog nooit bezig gehouden met criminele activiteiten", zei hij vorige maand. "We gaan ons gelijk halen bij de rechter, want dit kan niet zo verder. Ik vertrouw erop dat rechtvaardigheid uiteindelijk zal zegevieren en dat Tilburg nog lang mag genieten van Monarh, want Monarh is Tilburg.

Sterrenrestaurant Wolfslaar

Restaurant Monarh kreeg in 2018 als eerste restaurant in Tilburg een Michelinster. Voor eigenaar Kovacevic was dat niet voor het eerst. Hij had ook restaurant Wolfslaar in Breda. Die zaak heeft sinds 2005 een Michelinster.

Kovacevic verkocht Wolfslaar vorig jaar nadat ook de gemeente Breda naar vergunningen keek. Een derde restaurant van Kovacevic, dat in de Spoorzone in Tilburg zou openen, is ook verkocht, omdat er geen horecavergunning voor werd afgegeven.

