Sportverslaggever Joep Schreuder: 'Journalisten moeten meer naar buiten'

Je houdt van hem of niet. Een tussenweg lijkt er niet te zijn voor sportverslaggever Joep Schreuder (56) uit Breda. Ruim 20 jaar is hij sportverslaggever bij de NOS. Bekend van de interviews waarbij Joep zelf ook bijna altijd in beeld komt. Hij is niet van het gebaande pad en daarmee heeft hij een soort cultstatus verworven. En hij kan een potje breken bij de 'grote jongens' in het voetbal. Guus Hiddink belt 'm als hij jarig is. Onder meer dit wordt duidelijk in het boek dat hij heeft geschreven: 'Ter Plekke'. Hij vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK bij Omroep Brabant.

De titel 'Ter Plekke' verraadt al iets van zijn visie op journalistiek. "Journalisten moeten naar buiten," zegt hij vaak. Hij ergert zich aan journalisten die voortdurend aan talkshowtafels zitten om hun mening te geven. "Onlangs bij Jinek, zes journalisten aan tafel. Die moeten niet óver mensen praten, maar mét mensen." Interviewen

Zelf doet hij niets liever dan stad en land afreizen om mensen uit de sportwereld te interviewen voor de camera. Het interview dat hij dan afneemt moet in zijn ogen een 'prettig gesprek' zijn waarin de geïnterviewde zich veilig voelt om zich uit te spreken. Gedreven door nieuwsgierigheid en door wat hij 'waarachtige interesse' noemt. Een geboren journalist, zou je dus zeggen. Maar Joep deed eerst de PABO en ging toen op een school werken met kinderen met een psychische aandoening. Pas eind jaren negentig ging hij de journalistiek in. Hij zocht het eerst regionaal als directeur van de commerciële lokale omroep TV & Co, de West-Brabantse omroep die later opging in TV10. Vanaf 2001 werkt hij voor de NOS als rondreizend sportverslaggever. Hij heeft in dat werk zoveel meegemaakt dat hij er wel een boek over kon schrijven. En dat deed hij dus. Verder in KRAAK

Bestuurder Chantal Beks van ouderenzorgorganisatie 'De Wever' in Tilburg maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen in de ouderenzorg.

En Carla Mohammed van het comité dat in Tilburg 'Keti Koti' organiseert, het herdenken van de slavernij en de afschaffing daarvan, op 30 juni en 1 juli. KRAAK wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via het streaming-platform Brabant+.