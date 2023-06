Is het verstandig om huizen te bouwen van hout?

In Brabant worden de komende jaren meer dan duizend huurhuizen van hout gebouwd. Is zo’n houten huis wel brandveilig? En is daar wel genoeg hout voor Projectleider Jurgen Arts van Houtbouw Lente en hoogleraar houtbouw Pablo van der Lugt van de Technische Universiteit Delft beantwoorden de vijf belangrijkste vragen.

1. Is het brandveilig?

Massief hout vliegt niet makkelijk in brand. “Probeer maar eens een massief blok hout in een open haard te gooien. Dat gaat misschien even smeulen en dooft dan meestal vanzelf”, schrijft Van der Lugt in zijn artikel Houtbouwmythes ontkracht. Hout brandt bovendien aan de buitenkant. Het is daardoor tot twee uur brandwerend. “Houten huizen zijn net zo brandveilig als andere huizen’, beweert projectleider Jurgen Arts van Houtbouw Lente. Dit is een club waarbinnen acht Brabantse woningcorporaties samenwerken om meer huizen van hout te bouwen.

2. Is een houten huis wel goed geïsoleerd?

Houten huizen kunnen goed geïsoleerd worden. Tussen de wanden zit net als een stenen muur isolatiemateriaal. Volgens Jurgen Arts zorgen houten huizen voor een beter leefklimaat. “Hout neemt vocht op of stoot vocht af. Je krijgt hierdoor een constant binnenklimaat.”

3. Hoe gehorig is een houten huis?

Hout is een licht bouwmateriaal. Daarom neemt het minder trillingen en geluid op dan zware bouwmaterialen. Dat is een uitdaging, vooral bij het maken van vloeren en muren die geen geluid moeten doorlaten in gebouwen met meerdere verdiepingen. Daar moet je met de bouw dus rekening mee houden. Er zijn verschillende oplossingen, zoals speciale materialen, extra muren, ruimtes tussen de muren, extra vloeren en dempers. Door deze te combineren, kun je voorkomen dat trillingen zich verspreiden, schrijft Van der Lugt.

4. Is er wel genoeg hout om zoveel houten huizen te bouwen?

Verreweg het meeste hout voor de bouw van huizen komt uit bossen in Europa, schrijft Van der Lugt. Bouwen met hout zorgt niet voor ontbossing. Er is juist steeds minder staal en beton. En dat terwijl in de tijd dat een houten huis bestaat het bouwmateriaal voor dat huis meerdere keren teruggegroeid. Stel een huis bestaat 120 jaar. In die tijd kunnen drie tot vier keer bomen groeien, gekapt worden voor hout en weer nieeuwe bomen groeien. Hout is volgens de hoogleraar een eindeloos hernieuwbaar materiaal. Er is wel goed bosbeheer nodig. In Europa is meer dan genoeg bos om in de vraag naar hout voor huizen te voorzien. Het aantal bossen neemt alleen maar toe, schrijft Van der Lugt in zijn stuk.

5. Hoe lang gaat een houten huis mee?

De meeste houten huizen worden van naaldhout gemaakt. Dit hout kan volgens de hoogleraar houtbouw eindeloos mee. Maar dan moet het huis wel goed zijn ontworpen en moet het hout niet onbewerkt worden blootgesteld aan de weersinvloeden. Zolang naaldhout niet nat wordt en wel goed wordt geventileerd, is het niet gevoelig voor bijvoorbeeld schimmels of rot, schrijft Van der Lugt.

LEES OOK: Bouwen met hout moet de norm worden, hier laten corporaties zien hoe