Verdronken jongetje (6): al 25.000 euro ingezameld voor ouders

De inzamelingsactie voor de ouders van de 6-jarige jongen Abdyrahman uit Oss, die donderdag is verdronken in de recreatieplas De Lithse Ham, heeft inmiddels de 25.000 euro aangetikt. Daarmee is het doel behaald. Al hoopt de initiatiefnemer dat Brabant gul blijft geven zodat de ouders hun zoon een mooi afscheid kunnen geven. "Er komt nog heel veel op hun pad de komende tijd, dus ze kunnen meer gebruiken", zegt Mark Martens.

Ron Vorstermans & Rochelle Moes Geschreven door

De intiatiefnemer van de inzamelingsactie is heel blij dat mensen zo massaal doneren. "In twee dagen tijd is het heel snel gegaan. Top dat zoveel mensen meeleven met deze mensen. Ze hebben niet veel geld of spullen en zijn naar ons land gevlucht. Ze gingen van oorlog naar oorlog, hadden hier eindelijk rust en dan maak je dit mee."

"Met wat extra geld kunnen ze misschien een nieuw leven opbouwen."

Met de actie wil Mark geld ophalen voor de uitvaart van Abdyrahman, die is maandag. "Wij waren dinsdagavond bij dezelfde plas met onze kinderen die ongeveer even oud zijn. Het water wordt daar vrij snel diep en dat is best gevaarlijk. We leven mee met de familie van de jongen en willen ze graag helpen met een mooi afscheid van hun zoon", vertelt Mark. Inmiddels is het geld voor de begrafenis ruimschoots binnen. Maar de inzamelingsactie stopt hier niet. "Er komt nog heel veel voor die mensen op hun pad", legt Mark uit. "Ze hebben nog twee kindjes. Met wat extra geld kunnen ze misschien een nieuw leven opbouwen. En het gemis op de een of andere manier een plekje geven." Ook de stichting Make a Memory heeft aan Martens laten weten iets voor de ouders te willen betekenen. Die organisatie maakt op verzoek van de familie foto’s van het overleden kindje. "De familie wilde dat graag. Daarom komt er een fotograaf en die gaat alles vastleggen, waaronder de begrafenis."

"Ze zijn dankbaar dat er mensen zijn die in deze moeilijk tijd aan hen denken."