Finn en Stijn achtervolgd omdat ze homo zijn: 'Geweld is er steeds vaker'

Finn en Stijn werden uitgescholden en achtervolgd omdat zij hand in hand over straat liepen in Breda. Pien Merx, voorzitter van COC Tilburg/Breda, weet zelf hoe het is om zo belaagd te worden en merkt in haar omgeving dat het steeds erger wordt. "We horen het steeds vaker en dat is heel zorgelijk."

Al jaren stijgen het aantal meldingen en aangiften van geweld tegen LHBTI+'ers. Dat zijn onder meer homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In 2020 waren er 2336 aangiften/meldingen, in 2021 steeg dat aantal naar 2446 en het afgelopen jaar waren er bijna 2600 meldingen. "De LHBTI+ gemeenschap maakt naast fysiek geweld ook veel verbaal geweld mee", vertelt voorzitter Merx van COC. "Als mensen binnen de gemeenschap zich uiten zijn ze vooral bang voor reacties. Niet alleen op internet, maar ook op straat." Niet alleen neemt de hoeveelheid geweld toe, ook wordt het steeds extremer, ziet Merx. "Mensen worden belaagd, beet gepakt en in elkaar geslagen", vertelt ze. "Een van de meest extreme voorbeelden is het stel in Arnhem dat met een betonschaar werd aangevallen." Ondanks dat er veel aangiften worden gedaan ligt het aantal veroordelingen laag. Minder dan vijf daders van LHBTI+-discriminatie wordt jaarlijks veroordeeld, zegt Merx.

"Ze gaan zich minder "gay" gedragen"

Een van de gevolgen van al dit geweld is dat de mensen uit de gemeenschap zich anders voor gaan doen. "Ze gaan zich minder 'gay' gedragen", zegt Merx. "Ze gaan letten op de kleding die ze dragen en dragen bijvoorbeeld geen regenboogkleuren meer." En de impact op de slachtoffers van geweld, is vaak nog veel groter. "Als je zoiets meemaakt als wat Finn en Stijn meegemaakt hebben kun je daar nog heel lang last van hebben", weet Merx. "Je gaat als persoon echt aan alles twijfelen. Het maakt je erg onzeker." Het COC helpt de mensen uit de gemeenschap die door die fase heengaan en komt op voor de belangen van de LHBTI+. "Wij zijn constant bezig om het geweld tegen te gaan en de slachtoffers te helpen weer verder te kunnen."

"Spreek jezelf uit, ook al ben je geen onderdeel van de gemeenschap"