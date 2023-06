112-nieuws: ravage na botsing met zes voertuigen • rijden met gsm bekeurd

18.48

Een man is dinsdagmiddag verdronken in een recreatieplas in Helmond. Dat meldt de politie. De man was aan het zwemmen in recreatieplas Berkendonk aan de Raktweg toen hij in de problemen kwam.

Omstanders seinden de hulpdiensten in. Hulpverleners en bezoekers hebben naar de man gezocht in het water. Uiteindelijk wisten ze hem uit het water te halen, de man bleek te zijn overleden.

De man is al het vijfde slachtoffer dat om het leven komt in open water in een week tijd.