Man verdrinkt in recreatieplas: al vijfde slachtoffer in een week

Een man is dinsdagmiddag verdronken in een recreatieplas in Helmond. Dat meldt de politie. De man was aan het zwemmen in recreatieplas Berkendonk aan de Raktweg toen hij in de problemen kwam.

Omstanders seinden de hulpdiensten in. Hulpverleners en bezoekers hebben naar de man gezocht in het water. Uiteindelijk wisten ze hem uit het water te halen, de man bleek te zijn overleden. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, net als de brandweer en twee ambulances. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, een deel van het strand is daarom afgezet. Verdrinking open water

Het is al het vijfde slachtoffer dat om het leven komt in open water in afgelopen week. Vorige week kwam een 6-jarig jongetje om het leven in de Lithse Ham in Lith. Een 54-jarige man overleed tijdens het zwemmen in het E3-strand. Maandag kwam een man om het leven toen hij zijn hondje wilde redden uit de Maas en een man (87) verdronk in een recreatieplas in Elsendorp. Jaarlijks verdrinken er in Nederland zo'n honderd mensen in open water.