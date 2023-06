Erop of eronder: Komt er een landbouwakkoord?

Opnieuw wordt er dinsdag en woensdag stevig onderhandeld over het Landbouwakkoord. Woensdag moeten de partijen eruit zijn. Die harde deadline heeft land- en tuinbouworganisatie LTO gesteld. Vorige week ging een delegatie van het kabinet in gesprek met alleen LTO in de hoop dichter tot elkaar te komen. Volgens de landbouworganisatie zijn er toen 'stappen gezet'.

Het Landbouwakkoord moet toekomstperspectief bieden aan (jonge) boeren. Van de agrarische sector wordt veel gevraagd de komende jaren, op het gebied van natuur, klimaat en water. Boeren hebben duidelijkheid nodig over hoe de landbouw in 2040 eruit ziet. Alleen zo kunnen ze beslissingen nemen over het aanpassen van hun boerderijen.

Knelpunten

Van alle partijen om de boer heen wordt ook iets verwacht. Denk aan voerleveranciers, de levensmiddelenindustrie, de supermarkten en de banken. Ook zij moeten helpen zodat boeren in staat zijn om te verduurzamen.

De grote knelpunten bij de onderhandelingen zijn er vier:

- Hoeveel dieren je per hectare mag houden.

- Mestbeleid

- Verdienvermogen van boeren en langjarige vergoeding voor natuurbeheer

- Legalisering van PAS-melders.

Graslandnorm

Het kabinet wil een 'graslandnorm' invoeren. Een maximaal aantal dieren per hectare grasland. LTO ziet dat niet zitten. Maar nu vorige week is beloofd dat die norm minder streng wordt dan eerst werd gezegd, valt er weer over te praten.

Vanaf 2027 mag een boer nog 4 koeien houden per hectare, dat loopt tot 2035 terug naar 2,8 koeien. Zo krijgen boeren tijd om dieren weg te doen of meer grasland aan te kopen.

Over de andere knelpunten moet nog stevig worden onderhandeld. Zo wil de LTO harde afspraken maken over wie de hogere kosten van bijvoorbeeld biologisch voedsel moet betalen en hoeveel geld boeren krijgen voor natuurbeheer.

Mest

Het kabinet wil verder strengere eisen stellen aan het gebruik van kunstmest. Ook mag er al minder dierlijke mest worden uitgereden. Boeren willen dat de overheid zich richt op het doel dat bereikt moet worden en niet op de middelen die daarvoor ingezet moeten worden. Zo kunnen maatregelen per boerderij verschillen.

Ook moet er een oplossing komen voor PAS-melders. Boeren die buiten hun schuld om geen vergunning hebben voor hun stikstofuitstoot. Deze boeren moeten die vergunning alsnog krijgen, zegt LTO.

Ultimatum

Als er geen overeenstemming komt over het landbouwakkoord kan dat voor de Haagse politiek grote gevolgen hebben. CDA-leider Wopke Hoekstra kondigde aan opnieuw te willen onderhandelen over de stikstofdeadline.

Het kabinet wil daar 2030 voor hanteren, maar dat vindt Hoekstra niet te verdedigen. Maar voordat hij daarover verder wil onderhandelen, moet er voor hem eerst een landbouwakkoord liggen. Hierdoor kan de onduidelijkheid over het stikstofbeleid langer voortduren.

Farmers Defence Force

FDF-voorman Mark van den Oever riep maandag in een videoboodschap de leden van verschillende boerenorganisaties op om hun voormannen te bellen om het Landbouwakkoord tegen te houden.

Volgens Van den Oever hebben boeren, gezien de onmogelijke eisen die in het Landbouwakkoord gesteld gaan worden aan de verschillende sectoren, nog maar twee keuzes: het Landbouwakkoord tegenhouden of eind deze week in de opkoopregeling te gaan. "Wij hebben genoeg geleverd, andere sectoren zijn aan de beurt”, zegt Van den Oever. "Nu zijn andere sectoren aan de beurt.”

