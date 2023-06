Grondeigenaar vrijuit bij drugslozing: overheden reageren teleurgesteld

De gemeente Zundert, waterschap Brabantse Delta en de provincie Brabant zijn teleurgesteld in de Raad van State. Ze laten dit desgevraagd weten in een gezamenlijke reactie op een uitspraak van Nederlands hoogste rechtsorgaan.

De Raad van State stelde woensdag de nabestaanden van de eigenaar van een met drugsafval vervuild stuk grond in Rijsbergen in het gelijk. Zij hoeven niet op te draaien voor de saneringskosten. “Het optreden tegen de milieuschade als gevolg van drugslozingen wordt zo voor grote uitdagingen gesteld”, zo meldde burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt.

'Grondeigenaar verantwoordelijk'

De verontreiniging werd ruim drie jaar geleden ontdekt op een perceel aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. Burgemeester en wethouders stelden de eigenaar van het weiland verantwoordelijk voor de dumping van het drugsafval. Het gaat om één van de grootste drugslozingen in de provincie.

Volgens de Raad van State hebben B en W ‘niet aannemelijk’ gemaakt dat de lozing van verontreinigende stoffen te wijten was aan de vorig jaar op 91-jarige leeftijd overleden Francken.

Vermue gaat hier niet inhoudelijk op in. Mede namens het waterschap en de provincie spreekt ze wel van een ‘heldere en duidelijke’ afspraak. “En dat we er alles aan doen om in dit soort situaties de kosten van de gevolgen van lozingen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers en degenen die hiervoor aansprakelijk zijn. Het feit blijft dat illegale drugslozing tot grote milieuschade en maatschappelijke kosten kan leiden. "

'Francken had geen zorgplicht'

De burgemeester van Zundert stelt ook dat de uitspraak het voor overheden niet makkelijk maakt om aan te tonen wie achter een drugsdumping zit. Vermue: “Dit gaat verder dan het aanspreken op een zorgplicht.” De gemeente is van mening dat Francken, ondanks zijn leeftijd en broze gezondheid, verplicht was de lozing te voorkomen dan wel aan te pakken. De Raad van State is het hier niet mee eens.

De provincie laat nog weten dat de sanering van het perceel aan de Pater Taksweg na de zomer kan beginnen. Een woordvoerder: “Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de vervuiling. We stellen nu een plan van aanpak op waarmee we de gewenste eindsituatie gaan behalen."

