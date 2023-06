Grote drugsdump: nabestaanden van Toon Francken (91) hoeven niet te betalen

De nabestaanden van Toon Francken (91) hoeven niet te betalen voor het maken van een saneringsplan en het reinigen van de grond op het terrein van Francken. De gemeente Zundert hield hem verantwoordelijk voor de grote verontreiniging na een van de grootste drugsafvaldumpingen ooit in Brabant. Francken stapte naar de Raad van State, omdat hij niets van de dumping wist. Francken overleed eind vorig jaar, op 91-jarige leeftijd. Zijn nabestaanden hebben de zaak daarna doorgezet en hebben nu gelijk gekregen.

In februari 2020 kwam de vervuiling aan het licht nadat er stank was geroken. Waterschap Brabantse Delta liet onderzoek doen en hieruit kwam naar voren dat er onder meer MDMA was geloosd.

Tienduizenden liters drugsafval

De Raad van State boog zich in februari dit jaar over de vraag of de nabestaanden van Francken een saneringsplan moesten maken en betalen vanwege de aangetroffen drugsafval. De totale sanering van het stuk weiland aan de Pater Taksweg gaat 500.000 tot 1 miljoen euro kosten. Volgende maand zou die moeten beginnen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, stelden Toon Francken als eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de vervuiling. Hij moest een saneringsplan opstellen, maar dat heeft hij nooit gedaan. De gemeente nam daarop zelf veiligheidsmaatregelen en ze wil de kosten hiervan, 70.000 euro, verhalen op de familie Francken.

De gemeente zei dat Francken mogelijk zelf het drugsafval op zijn grond heeft geloosd en dat het daarna in de sloot is terechtgekomen. Mocht dit niet zo zijn, dan had hij op basis van camerabeelden kunnen weten dat er drugsafval was gedumpt.

'Moeilijk te verkroppen'

Volgens de advocaat van Francken, Faton Bajrami, is de vervuiling helemaal niet op het terrein van zijn cliënt begonnen. Hij stelt dat al in 2020 is geconcludeerd dat de verontreiniging in een sloot was ontstaan en dat die zich vervolgens heeft verspreid naar het stuk grond van Francken. De Raad van State kan zich hierin vinden en stelt ook dat B en W hun oordeel hebben gebaseerd op onderzoeken die elkaar tegenspreken.

Een dochter van Francken deed ook haar zegje bij de Raad van State. "Wat de gemeente de afgelopen jaren allemaal heeft veroorzaakt, is voor mij en mijn familie moeilijk te verkroppen. Dat ze alles afschuiven op een bejaarde, vind ik laf", zei ze ook tijdens de zitting.

Bajrami laat weten dat de erven 'enorm blij en opgelucht' zijn nu er een punt achter deze zaak is gezet. Hij meldt ook dat hij snel na de uitspraak van de advocaat van de gemeente Zundert te horen heeft gekregen dat het beslag, dat was gelegd op eigendommen van Francken, zal worden opgeheven.

LEES OOK:

Nabestaanden en gemeente vechten door over kosten van opruimen drugslozing

Drugsafval gedumpt: zo wordt het (voor veel geld) opgeruimd