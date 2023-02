Nabestaanden en gemeente vechten door over kosten van opruimen drugslozing

Moeten de nabestaanden van Toon Francken wel of niet betalen voor het orpuimen van duizenden liters drugsafval die drie jaar geleden werden ontdekt op zijn terrein in Rijsbergen? Die vraag stond maandag centraal bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van ons land. De gemeente Zundert stelt Francken verantwoordelijk, maar die overleed in november op 91-jarige leeftijd.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat een van de grootste drugsafvaldumpingen in Brabant werd ontdekt. Zo'n 20.000 kuub grondwater raakte sterk verontreinigd. Het opruimen van de vervuiling gaat 500.000 tot 1 miljoen euro kosten.

Toon Francken werd als eigenaar van de grond door het college van B en W verantwoordelijk gesteld. Hij moest een saneringsplan opstellen, maar dat heeft hij nooit gedaan. Daarom heeft de gemeente beslag gelegd op het huis en de grond van Francken.

Twee theorieën

Maar was het wel de grond van Toon Francken waar het afval werd gedumpt? Daarover ging de discussie maandag bij de Raad van State grotendeels. Deskundigen die dit hebben onderzocht, spreken elkaar tegen.

Volgens de advocaat van Francken is de vervuiling helemaal niet op zijn terrein begonnen. Strukton Milieutechniek concludeerde in april 2020 dat de verontreiniging in een sloot was ontstaan en zich via daar heeft verspreid naar het stuk grond van Francken.

Maar volgens het college heeft Francken het drugsafval op zijn grond geloosd en is het zo in de sloot terechtgekomen. De gemeente geeft wel toe dat niet met honderd procent zekerheid kan worden gezegd dat het drugsafval op het terrein van Francken is gedumpt. Het zou wel 'meer dan aannemelijk' zijn en dat vindt het college genoeg om Francken en nu dus zijn nabestaanden verantwoordelijk te stellen.

Camera's op terrein

Het is ook nog de vraag of Francken de drugs zelf heeft gedumpt of dat hij de lozing had kunnen voorkomen. De gemeente meent van wel. Omdat om zijn terrein grote hekken en meerdere camera's staan, zou Francken op z'n minst door moeten hebben gehad dat er drugsafval werd gedumpt.

Maar ook over die camera's is discussie ontstaan. "Mijn vader had nooit zo'n scherm waarop hij camerabeelden zou kunnen bekijken. Hoe had hij dan toezicht moeten houden?", merkte de dochter van Francken op. Ze was aanwezig namens de familie.

Dochter van Francken

De dochter van Francken nam maandag bij de zitting het laatste woord. "Wat de gemeente de afgelopen jaren allemaal heeft veroorzaakt, is voor mij en mijn familie moeilijk te verkroppen. Dat ze alles afschuiven op een bejaarde, vind ik laf", zei ze.

Toon Francken was afhankelijk van thuiszorg en kon zich alleen nog met een rollator verplaatsen. "Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat hij moet opdraaien voor een drugsdumping? Hij had zich in zijn laatste jaren niet druk mogen maken om juridische procedures."

Ondertussen is de troep nog steeds niet opgeruimd. Deze maand is nog een onderzoek gepland op het terrein. Sanering begint op zijn vroegst in juni. De Raad van State doet over uiterlijk zes weken uitspraak.

