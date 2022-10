Toon Francken (90) 'niet geholpen' als Rijk opruimen drugsafval betaalt

Toon Francken (90) uit Rijsbergen schiet volgens zijn advocaat Faton Bajrami niets op met het besluit van het kabinet om mee te betalen aan het opruimen van gedumpt drugsafval. De gemeente Zundert, waar Rijsbergen bij hoort, krijgt maximaal 200.000 euro van het Rijk, maar ze blijft proberen om de kosten te verhalen op Francken. De advocaat spreekt daarom van een 'wassen neus'.

Eind vorige week werd bekend dat burgers of gemeenten bij wie drugsafval op hun grondgebied wordt gedumpt, de schoonmaakkosten vanaf volgend jaar grotendeels kunnen verhalen op de rijksoverheid. Het gaat om een bedrag van maximaal 200.000 euro.

Het kabinet heeft al een handreiking gedaan in de richting van drie gevallen, die zich alle in Brabant hebben voorgedaan:

Een enorme dumping op de Brabantse Wal.

Het amfetaminelab in Neerkant.

En de vorig najaar ontdekte lozing op een stuk grond van Toon Francken in Rijsbergen.

Faton Bajrami, advocaat van de negentiger, gelooft er niets van dat zijn cliënt nu onder de schadeclaim uit komt. “Ik noem het een wassen neus. In de Kamerbrief staat inderdaad dat er twee ton vrijkomt, maar op het eind valt ook te lezen dat overheden als provincie en gemeente door moeten gaan met hun pogingen om de schade te verhalen op de veroorzaker. Het is een gebaar voor de bühne", verduidelijkt de Bredase advocaat.

"Via via heb ik begrepen dat de gemeente Zundert bij haar voornemen blijft om de kosten door te berekenen aan mijn cliënt. Ze heeft ook al beslag gelegd op zijn huis. B en W blijven erbij dat hij verantwoordelijk is voor de dumping, ook al kunnen deskundigen het tegendeel bewijzen.”

Spoed gevraagd

Ondertussen zit Bajrami uiteraard ook niet stil. Hij had al een procedure bij de Raad van State aangespannen. De advocaat wil het besluit aanvechten van burgemeester en wethouders van Zundert om Francken op te laten draaien voor de kosten. Nog deze week zal hij het hoogste rechtsorgaan van ons land om spoed manen.

De raadsman gaat ook BIJ12 om opheldering vragen. Deze, landelijk opererende, organisatie ziet toe op de uitvoering van de subsidieregeling opruiming drugsafval. Bajrami: “Voor het opruimen van drugs bij mensen als mijn cliënt wordt dus extra geld uitgetrokken. Dan lijkt het erop dat je onschuldig bent, maar in de praktijk heb ik grote twijfels bij de juridische haalbaarheid. Waarom zou de gemeente anders zo voet bij stuk houden?”

Het gaat niet goed met Francken

Overigens krijgt Francken amper iets mee van de discussie over het drugsafval dat deels op zijn grondgebied is gevonden. Zijn (geestelijke) gezondheid heeft mede door de aanhoudende beschuldigingen die de gemeente heeft geuit een optater gekregen. Bajrami hoopt hem zoveel mogelijk uit de wind te houden. Bij nieuwe ontwikkelingen heeft hij vooral contact met diens dochter.

De gemeente Zundert kon nog geen reactie geven.

