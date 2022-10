Drugsafval in de natuur, boswachter Erik streed jaren voor vergoeding

Boswachter Erik de Jonge weet hoe het is om heel veel drugsafval in het bos te vinden. 'Zijn' Brabantse Wal is zelfs koploper met de hoeveelheid afval die daar geloosd is. In maart werd er in het natuurgebied een drugsput ontdekt, het bleek de grootste drugsdumping ooit. Maar liefst 2500 kuub grond raakte verontreinigd. De kosten voor de schoonmaak: een paar miljoen euro.

Liam Toll Geschreven door

Grondeigenaren krijgen vanaf volgend jaar tot 200.000 euro vergoed om grond die besmet is geraakt door drugsafval, schoon te maken. Op drie plekken in Brabant is zo'n enorme hoeveelheid drugsafval gedumpt, dat daar zelfs nog meer geld naartoe gaat. Naast het gebied van Erik de Jonge krijgen ook een perceel in Rijsbergen en een veld in Neerkant meer dan die twee ton voor de schoonmaak. "Het nieuws wat we gisteren kregen, is het beste nieuws wat ik in vijftien jaar als boswachter ooit heb gehad", zegt Erik trots.

"Hier heb ik jarenlang voor gevochten."

In zijn tijd als boswachter heeft Erik de hoeveelheid drugsafval flink zien groeien. "Waar we eerst zo'n één of twee afvaldumpingen per jaar hadden zijn dat er op dit moment tientallen." Toch blijkt het aantal dumpingen de afgelopen jaren ook weer licht te dalen. "Je moet je niet blindstaren op aantallen", legt de boswachter uit. "De aantallen nemen af, maar de hoeveelheden nemen toe. De hoeveelheid die nu in één keer gedumpt wordt, werd vroeger in vijftien keer gedaan." Door de jaren heen sprak Erik vaak met de media over dit onderwerp. "Hier heb ik jarenlang voor gevochten. Het doel wat we nu eindelijk bereikt hebben heeft een lange voorgeschiedenis."

"Geen onzekerheid meer over wie nu verantwoordelijk is."