Toon (91) is overleden, maar het bekvechten over drugsdumping gaat door

Drie jaar na de ontdekking van een enorme drugslozing in Rijsbergen, is het nog steeds onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook is de grond aan de Pater Taksweg waar de vervuiling werd gevonden nog steeds niet schoongemaakt. Het geruzie over de schuldvraag wordt voortgezet zonder de man die door de gemeente Zundert aansprakelijk werd gesteld. Toon Francken is overleden.

Toon Francken uit Rijsbergen werd 91 jaar oud. Onder zijn grond werd één van de grootste drugsdumpingen in Brabant gevonden. Dat zegt in ieder geval de gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt. Het college van B en W beweert dat de bron van de dumping onder het terrein van Francken is gevonden. Hij werd daarom verantwoordelijk gehouden en zou dus moeten opdraaien voor de kosten.

Francken moest een saneringsplan opstellen. Dat heeft hij niet heeft gedaan. Daarom laat de gemeente nu zelf onderzoeken hoe groot de schade is en wat het kost om de troep op te ruimen. Hiervoor was eind vorig jaar weer onderzoek nodig op en buiten het terrein van Toon Francken. En juist in die periode overleed de negentiger, hij had al lang een zwakke gezondheid.

Faton Bajrami is de advocaat die eerst Francken en nu zijn nabestaanden bijstaat. Hij verwijt de gemeente een gebrek aan respect. Maar dat is volgens de gemeente niet waar.

'Rekening gehouden met nabestaanden'

Volgens de gemeente was de familie op de hoogte van het onderzoek is er rekening gehouden met de nabestaanden: “De familieleden zeiden dat de werkzaamheden wél konden plaatsvinden, maar dat zij zelf wat anders aan hun hoofd hadden.” Ook is er op de dag van de uitvaart geen onderzoek gedaan op het terrein. Dat had advocaat Bajrami gevraagd. Volgens hem zaten zij niet op de onderzoekers te wachten, ook omdat ze het niet eens zijn met de gemeente.

Ondertussen heeft Bajrami de gemeente gevraagd de procedures tegen de nabestaanden in te trekken. En hij is naar de Raad van State gestapt. Bajrami: “De vervuiling is helemaal niet op het terrein van Francken begonnen, blijkt uit stukken die we pas van de gemeente hebben gekregen. De conclusie van deskundigen was juist dat de verontreiniging in de sloot buiten zijn terrein is ontstaan. En dat die zich vandaar had verspreid naar het perceel van Francken." En de gemeente wist dit al sinds 2020, zegt Bajrami. Maar volgens de gemeente zijn de resultaten van het onderzoek en daarmee ook de volledige verontreiniging nog niet bekend.

'Onterecht beslag gelegd'

De raadsman vindt verder dat de gemeente onterecht voor ruim zes ton beslag heeft gelegd op eigendommen van Francken. Het college heeft dat gedaan omdat Francken nog niets heeft gedaan om de verontreiniging van de bodem aan te pakken. En dat is hij volgens het college wel verplicht.

De provincie meldt desgevraagd dat in februari nog een onderzoek is gepland en dat de sanering op zijn vroegst in juni begint. Voor deze werkzaamheden stelt de overheid overigens extra geld beschikbaar. Maar daar schieten Francken en zijn nabestaanden weinig mee op: advocaat Bajrami wijst erop dat gemeenten altijd nog kunnen besluiten om de kosten toch te verhalen op degene van wie de vervuilde grond is.

LEES OOK:

Miljoenen schade na drugsdumpingen: 3 plekken in Brabant krijgen meer geld

Toon Francken (90) 'niet geholpen' als Rijk opruimen drugsafval betaalt