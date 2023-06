Hoge fiets-kilometervergoeding: 'Dat zouden meer bedrijven moeten doen'

Niets zo Nederlands als fietsen. Al denken we daar een tikkeltje anders over als we naar ons werk moeten. De ellenlange files op de Brabantse snelwegen bewijzen dat elke dag weer. KPN probeert daar iets aan te doen en gooit de kilometervergoeding voor fietsers flink omhoog. “Dat zouden meer bedrijven moeten doen”, zegt Etienne Lataster van de club OnsBrabantFietst.

10.000 werknemers van KPN krijgen voortaan maar liefst 40 eurocent netto per kilometer als ze met de fiets naar hun werk komen. Daarmee wil het telecombedrijf personeel stimuleren vaker de auto te laten staan. "Als je veel fietst, zou je er zelfs aan kunnen verdienen", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Er zijn nog wel werknemers van het bedrijf die gebruik maken van autolease-regelingen, maar het worden er steeds minder. "En dat past goed bij onze duurzaamheidsplannen." Een slimme zet, noemt Etienne Lataster dat. “Ze dragen dit heel goed uit. Dat is slimme marketing. KPN laat zo zien hoe belangrijk ze duurzaamheid vinden.”

"Het is een kans om je te onderscheiden als goede werkgever."

OnsBrabantFietst wil dat er meer naar het werk gefietst wordt en brengt dat onder de aandacht bij bedrijven. Niet zo gek dus, dat Lataster enthousiast is over wat KPN nu doet. Volgens hem zouden meer bedrijven dit voorbeeld moeten volgen. “5 tot 6 procent van de Brabantse bedrijven geeft nu een hogere kilometervergoeding voor de fiets dan voor de auto. Zo kun je laten zien dat je een goede werkgever”, vindt Lataster, die beseft dat er nog een wereld te winnen valt. Dat blijkt volgens hem ook uit de volgende cijfers. In Nederland wonen de meeste mensen op minder dan 15 kilometer van hun werk af. En 50 procent van alle autoritten naar het werk wordt afgelegd door mensen die er hooguit 7,5 kilometer vandaan wonen. Dat kan volgens Lataster anders. “Voor heel veel mensen is met de auto naar het werk vooral een gemak.”

"Met snelfietspaden wordt van A naar B op de fiets veel aantrekkelijker."

Om daar wat aan te doen, zijn de provincie en verschillende gemeenten al jaren bezig met de aanleg van snelfietspaden. Dit zijn brede lanen van wel vier meter breed met fonkelnieuw, glad asfalt. In Brabant zijn er nu nog geen tien van die snelfietspaden. Maar de komende jaren moet er een heel netwerk ontstaan. Lataster: “Van A naar B fietsen wordt dan veel aantrekkelijker. Zeker als je op een e-bike of speed pedelec rijdt, kun je al snel ergens zijn." Om te laten zien dat mensen daadwerkelijk de fiets willen nemen, wijst Lataster op een fiets-challenge van ‘Brainport Bereikbaar’. Die organisatie doneert voor iedere 500 kilometer die deelnemers fietsen 10 euro aan het Longfonds. Sinds de start van die actie in mei werd er zo al 530.000 kilometer gefietst. Zijn hiermee de files dan verleden tijd? Nee, weet ook Lataster. “Maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat de autodrukte minder wordt als mensen vaker de fiets nemen. Als iedereen één dagje in de week met de fiets naar het werk gaat in plaats van met de auto, scheelt dat een heleboel."