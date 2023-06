Brabantse steden luiden noodklok: 'Laat woningnood niet verder vastlopen'

Wethouders van zeven grote Brabantse steden roepen de provincie op om Brabant weer van slot te halen. Ze willen dat de provincie actie onderneemt om de woningnood van honderden Brabanders op te lossen, nu ook in Den Haag alles stilligt na het klappen van het Landbouwakkoord.

"Perspectief op een nieuw provinciebestuur is er voorlopig niet, en we gaan al snel richting de zomer", schrijven de wethouders van Den Bosch, Oss, Breda, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Roosendaal in een brief.

De coalitieonderhandelingen in de provincie en het Landbouwakkoord in Den Haag hadden volgens hen juist voor meer voortgang moeten zorgen. Maar zoals het er nu uitziet, zit een oplossing voor het stikstofprobleem en de woningnood er voorlopig niet in. Terwijl de Brabantse bouwplannen steeds verder in het slop raken.

Slechte staat van de natuur

Het doel van de provincie en de Brabantse steden en dorpen was om de komende zeven jaar 130.000 huizen te bouwen in Brabant. "Maar dat gaat alleen lukken als de provincie meewerkt aan die versnelling."

Als voorbeeld noemen de wethouders de Willemspoort in Den Bosch waar een groot bouwplan stilligt in afwachting van 'witte rook uit het provinciehuis'. Ze noemen als oorzaak de slechte staat van de Brabantse natuur. Het dagelijkse bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, besloot om vooralsnog geen vergunningen meer te verlenen.

'Dure plicht en verantwoordelijkheid'

"De provincie moet daarom natuurherstel zeer snel op orde brengen, zodat er weer ruimte ontstaat voor vergunningen. Op die manier loopt de woningmarkt niet verder vast. En kunnen duizenden woningzoekende Brabanders weer perspectief krijgen, terwijl dit gepaard gaat met natuurherstel in Brabant."

Een oplossing voor het probleem wordt door de wethouders niet genoemd maar ze verwachten van de provincie dat ze het slot van Brabant halen. "Als je het besluit neemt om onze provincie op slot te zetten, heb je ook de dure plicht en verantwoordelijkheid om, even zo snel, weer perspectief te bieden aan onze inwoners." De zeven steden reiken de hand om daarbij te helpen.

