Drugspand mag gewoon openblijven, rechter berispt gemeente Den Bosch

De rechter laat weinig over van het besluit van de gemeente Den Bosch om een bedrijfspand te sluiten in de wijk Rietvelden. Bij een inval in het pand in februari dit jaar, werd 960 gram hennep gevonden. Burgemeester Jack Mikkers wil het pand voor een jaar sluiten, maar de rechter gaat daar niet in mee.

Het pand is eigendom van een echtpaar. Ze verhuurden een deel van het pand aan de neef van de man, die werkt voor een coffeeshop. Na een tip dat het in de omgeving van het pand naar wiet rook, deed de politie in februari dit jaar een inval. Daarbij werd de hennep ontdekt. Burgemeester Mikkers wilde het pand voor een jaar sluiten, maar de eigenaars zijn het daar niet mee eens en spanden een kort geding aan.

Pand verhuurd

De gemeente tilt er zwaar aan dat het pand is verhuurd aan de neef van een van de eigenaren, terwijl bekend is dat die neef bij een coffeeshop werkt. “Als eigenaar moet je onderzoek doen naar wat er gebeurt. Deze neef doet werk voor een coffeeshop. Dan moeten toch echt enige alarmbellen gaan rinkelen”, zei een ambtenaar van ’s-Hertogenbosch bij de zitting van de kortgedingrechter begin juni dit jaar.

De eigenaars zeggen dat ze niet wisten dat er hennep werd opgeslagen. “De neef had er allerlei verschillende spullen opgeslagen. Zoals een tafeltje, tv en een keuken”, vertelden de eigenaars. “Het was echt privé bedoeld, niet voor zaken die te maken hebben met drugs.”

Een van de redenen waarom de gemeente het bedrijfspand wilde sluiten, is vanwege de veiligheid van de omgeving. Zelfs nu het niet meer wordt gehuurd door iemand die bij een coffeeshop werkt, kan het onder criminelen nog bekend staan als 'drugspand'. “Het gevaar blijft. Om dat weg te nemen, is de sluiting van 12 maanden nodig”, betoogde de ambtenaar van de gemeente.

Rechter is kritisch op gemeente

In het vonnis dat deze week verscheen, laat de rechter vrijwel niets over van het besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch om het pand te sluiten. De rechter vindt dat de gemeente een waarschuwing had moeten opleggen, in plaats van een sluiting voor een jaar. Volgens de rechter staat vast dat er niet werd gedeald vanuit het pand.

Verder gaat de rechter niet mee in de stelling van de gemeente dat het pand bekendstaat als drugspand, omdat het werd gehuurd door iemand die voor een coffeeshop werkt. Ook over het gevaar voor de omgeving of bijvoorbeeld het risico op ripdeals is de rechter kritisch. “Het is bekend dat er een risico op ripdeals bestaat als harddrugs of grote hoeveelheden softdrugs worden opgeslagen en/of verhandeld." En dat was hier niet het geval.

De gemeente kan zelf alsnog besluiten om de sluiting wel door te laten gaan. Tegen dat nieuwe besluit kunnen de eigenaars opnieuw een rechtszaak aanspannen. Een woordvoerder van ’s-Hertogenbosch laat weten dat de gemeente de uitspraak bestudeert en komt later met een reactie.

Omroep Brabant onderzoekt de sluiting van drugspanden in Brabant. Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie