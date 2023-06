Zo werd dit gezin verscheurd door een drugsvondst in hun huis

Zes gram cocaïne. Dat werd in november 2022 gevonden in het huis van een gezin met een vader, moeder, twee zoons en twee dochters in Oosterhout. De burgemeester wilde de woning sluiten en de woningcorporatie wilde de huur opzeggen. Dat zou enorme gevolgen hebben voor het hele gezin. Daarom wilde de rechter het anders oplossen.

De twee zoons van het gezin zorgden al langere tijd voor problemen, zegt de gemeente in april bij de rechtszaak in Breda over de sluiting. De zoons overtraden coronaregels, zorgden voor overlast en werden meerdere keren opgepakt met drugs op zak. De gesprekken die gemeente en politie voerden met het gezin, leverden niets op. Verschillende keren werden er invallen gedaan in het huis, zonder resultaat. Maar in november 2022 vond de politie de zes gram cocaïne.

Woning op slot

De burgemeester vond de hoeveelheid cocaïne genoeg om de woning voor drie maanden te sluiten. Zo wil hij laten zien dat de overheid streng optreedt tegen drugscriminaliteit. Ook wilde de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen, omdat het streng verboden is om drugs te hebben in het huis. Dit zou betekenen dat het gezin na de sluiting niet terug mag naar de woning.

Tijdens de rechtszaak over de sluiting, zei de advocaat van het gezin dat de ouders niet wisten dat er drugs in het huis waren. “Er zijn wel eens agenten aan de deur geweest vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast of omdat de zoons zich niet aan de avondklok hielden. Maar ze wisten niet dat er werd gehandeld in drugs. En al helemaal niet dat er thuis drugs waren.”

De moeder van het gezin zei tegen de rechter dat ze wil dat haar kinderen niks met drugs te maken hebben. “Ik controleer de kleren en kamers van mijn kinderen vaak. Het doet pijn om dat te doen bij je eigen kinderen.” Ze zei dat ze de politie ook gewoon binnenliet bij de controle. “Ik wist zeker dat ik geen rotzooi in huis had. Maar ik ben gefopt door mijn zoon. Hij ging naar de wc en daar waren de drugs.”

Grote gevolgen

Voor het gezin heeft het grote gevolgen als ze hun huis uit moeten. Volgens de advocaat kunnen ze niet bij familie of vrienden terecht en een andere huurwoning vinden lukt ook niet. De moeder vertelde in de rechtbank dat ze de twee zoons het huis uit heeft gezet. Maar ze is bang dat de rest van het gezin op straat komt te staan als zij ook het huis uit moeten.

Terwijl de oudste dochter fulltime studeert in Breda, terwijl ze nog thuis woont. En over de minderjarige dochter zei de advocaat in de rechtbank: "Zelfs als er een huis wordt gevonden in een andere gemeente, is het voor haar lastig. Ze moet naar een andere school en andere vrienden maken. Dat is ontzettend ingrijpend in haar leven.”

Rechter geeft uitstel

Voor dat laatste argument was de rechter gevoelig. Op 25 april dit jaar verscheen de uitspraak. De rechter vindt de zes gram cocaïne die in de woning is gevonden, genoeg om het huis te sluiten. Maar zegt ook dat de minderjarige dochter er helemaal niets aan kan doen en ook niet de dupe mag worden van de sluiting. Daarom geeft de rechter het gezin zes weken de tijd om een ander huis te vinden.

Op moment van schrijven ligt de zaak bij de bezwaarschriftencommissie van Oosterhout en is het nog onduidelijk of het gezin de woning uit moet, of er toch mag blijven wonen.

Omroep Brabant onderzoekt de sluiting van drugspanden in Brabant. Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie