Steeds minder drugspanden worden gesloten, burgemeesters zijn voorzichtiger

Brabantse burgemeesters sluiten steeds minder drugspanden. Waar in recordjaar 2019 nog ruim vierhonderd panden werden gesloten, is dat aantal in 2022 bijna gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Woningen en andere panden die gebruikt worden voor het produceren of handelen in drugs, mogen door de burgemeester worden gesloten. Het doel is om de overlast te verminderen. Bovendien wil de lokale overheid laten zien dat drugscriminaliteit wordt aangepakt. Het gaat vooral om wietkwekerijen.

Omroep Brabant vroeg alle 56 gemeenten in de provincie, hoeveel panden ze hebben gesloten vanaf januari 2018 tot en met vorig jaar.

Tilburg sluit het meest. In vijf jaar tijd moesten in totaal 275 panden gedwongen dicht. Dat is ruim het dubbele van ’s-Hertogenbosch, dat op nummer twee staat. Waalwijk is derde. Ongeveer zeven op de tien sluitingen waren woningen. De rest waren vooral loodsen, waarin bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij verstopt zat.

Minder sluitingen

Hoewel er in Tilburg de meeste drugspanden worden gesloten, ziet die gemeente ook dat dat de afgelopen twee jaar minder vaak gebeurt dan de jaren ervoor. De gemeente heeft daar wel een verklaring voor. “Aan de ene kant zien we dat er minder vaak drugs of spullen die gebruikt worden voor het maken daarvan, worden gevonden in woningen. Pas als dat gevonden wordt, meestal door de politie, kijkt de burgemeester of het nodig is om daar actie op te nemen.”

Beter nadenken of sluiten nodig is

De andere verklaring is dat Tilburg zorgvuldiger nadenkt of sluiting wel op zijn plaats is. “In het begin voerden we een lik-op-stukbeleid. Als er meer dan een bepaald aantal planten werden aangetroffen, sloten we het pand. Door de jaren heen zijn we hier anders tegen aan gaan kijken en nemen we veel meer omstandigheden mee in het besluit. Bijvoorbeeld of kinderen op straat dreigen komen te staan, of de huidige bewoner in staat is om een ander onderkomen te vinden en andere omstandigheden”, meldt de gemeente Tilburg.

Er speelt nog iets. Mensen die hun huis uit moeten kunnen naar de rechter stappen. Die rechters zijn kritischer geworden in de voorbije jaren. Belangrijk was een uitspraak van de Raad van State in augustus 2019. De hoogste bestuursrechter droeg gemeenten op meer oog te hebben voor de specifieke omstandigheden rond een pand dat gesloten moet worden. Die kritischer beoordeling is ook zichtbaar in de dalende cijfers.

Minste sluitingen in Vught

Het minste aantal sluitingen kent de gemeente Vught. Over de periode van vijf jaar werden hier in totaal drie panden gesloten vanwege drugs. Verder valt op dat er een sterke daling te zien is in de gemeente Altena. Waar deze gemeente in 2019 nog veertien drugspanden sloot, lag dat aantal vorig jaar op nul. Naast Altena en Vught sloten zes andere gemeenten geen enkel drugspand in 2022. In enkele gemeenten zoals Roosendaal, dalen de cijfers niet. Maar nergens is er een echt stijgende lijn te zien.

Het daadwerkelijke aantal panden waar drugs zijn gevonden, ligt hoger dan het aantal panden dat is gesloten. Dit komt doordat burgemeesters niet altijd een pand direct sluiten, maar soms ook ervoor kiezen om een waarschuwing te geven. Het aantal waarschuwingen dat is opgelegd, is niet meegenomen in dit onderzoek.

Wietteelt raakt steeds verder buiten beeld in Brabant

