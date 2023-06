Wietteelt raakt steeds verder buiten beeld in Brabant

De politie vindt alsmaar minder wietkwekerijen in Brabant. Die dalende trend is al meer dan vijf jaar zichtbaar. Het lijkt op het eerste gezicht goed nieuws. Want een illegale bedrijfstak verdwijnt. Maar schijn bedriegt. Er lijkt meer aan de hand.

Een van de belangrijkste graadmeters om vast te stellen hoeveel hennep er wordt geteeld, is stroomdiefstal. Kwekerijen hebben veel stroom nodig voor de groeilampen. Die stroom wordt vaak gestolen.

Netbeheerder Enexis ziet ook dat er minder hennepkwekerijen worden opgerold. “Het lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, maar hiermee is niet gezegd dat het aantal kwekerijen daadwerkelijk afneemt”, aldus de netbeheerder. Uit cijfers van Enexis blijkt dat er elk jaar in Nederland ongeveer 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit wordt gestolen. De stroomdistributiebedrijven zeggen dat het grootste deel gebruikt wordt voor hennepkwekerijen. En hun cijfers zijn al jaren hetzelfde.

Een gemiddelde plantage verbruikt 35.000 kilowattuur per jaar. Dat afgezet tegen die miljard kilowattuur, betekent dat er ongeveer dertigduizend wietkwekerijen in Nederland zijn, stellen de netbeheerders. Ter vergelijking: in 2022 zijn er ruim 1600 kwekerijen ontdekt in het hele land. Dat zou betekenen dat er bijna twintig keer zo veel verstopt zitten.

De netbeheerders worden dus fors bestolen door de kwekers. “Als deze elektriciteit normaal zou zijn verkocht, heeft dit een waarde van bijna 200 miljoen euro”, schrijft de netbeheerder. Stroomdiefstal die niet met hennep te maken heeft, is in deze schatting niet meegenomen.

Prioriteiten politie verschoven

De deskundigen en de politie zien dat criminelen slimmer zijn in het verbergen van hennepkwekerijen, waardoor deze moeilijker op te sporen zijn. Ook heeft het opsporen van wiet minder prioriteit bij de politie.

Tot een paar jaar geleden had de politie verschillende teams die actief op zoek waren naar hennepkwekerijen. Deze teams hadden deskundigen in huis die speciaal hiervoor waren opgeleid en hier fulltime mee bezig waren. De teams hielden onder andere zogeheten ‘veegacties’, waarbij actief gezocht werd in straten waar vermoedens waren van hennepteelt.

Maar tegenwoordig zet de politie vooral in op zware drugscriminaliteit in de de verschillende crypto-onderzoeken, zoals Enchrochat en Exclu. In deze zaken gaat het voornamelijk over cocaïne, XTC en andere harddrugs, zeggen verschillende experts in gesprek met Omroep Brabant De deskundigen willen niet met naam genoemd worden.

Volgens de experts hebben ook andere zaken momenteel voorrang bij de politie. “Alles is erop gericht om achterstanden bij zedenzaken weg te werken. Verder nemen digitale fraude en diefstal toe en gaat daar meer werk in zitten”, vertellen de deskundigen. Ze wijzen er verder op dat de afgelopen jaren hectisch waren door het corona-toezicht en inzetten van de Mobiele Eenheid.

West-Brabant

De politie Zeeland – West-Brabant bevestigt dat de hennepteams weg zijn. “We zien dat hennepteelt vaak niet los staat van andere vormen van drugscriminaliteit. Daarom is ervoor gekozen om geen specifieke hennepteams meer aan te stellen, maar dit breder onderzoeken en bestrijden”, aldus de politie in een schriftelijke reactie.

In de politieregio zijn het volledige regionale hennepteam en de vier districtelijke hennepteams opgeheven. “We hebben meerdere specialisten die zich focussen op ondermijning en in een politie-basisteam aanjagers zijn als het gaat om het bestrijden van drugscriminaliteit. Verder hebben we een coördinator-drugs voor de hele eenheid. Meldingen over hennep worden opgepakt door iemand van het politie-basisteam”, zegt de politie.

Oost-Brabant

De eenheid Oost-Brabant schrijft in een reactie dat de hennepteams daar ook niet meer bestaan. Hun werk is overgenomen door operationeel experts, die zich bezighouden met drugscriminaliteit. Maar Oost-Brabant benadrukt dat ze nog wel speciale acties hebben: “De inzet op hennepteelt blijft onverminderd doorgaan. Onderdeel daarvan zijn actiedagen, waarop er extra aandacht is voor illegale hennepteelt. Voor ons is het dan ook van belang dat burgers signalen over vermoeden van hennepteelt met ons delen”, aldus de politie Oost-Brabant.

In januari was er nog zo’n actiedag. In onder meer Best leverde dat drie kwekerijen op met 1600 planten.

Omroep Brabant onderzoekt de sluiting van drugspanden in Brabant. Wil je reageren of heb je een tip? Mail onze onderzoeksredactie

LEES OOK: Steeds minder drugspanden worden gesloten, burgemeesters zijn voorzichtiger