'Beste reizigers...' Kim is dé treinomroeper van het land

Het is Kim Verhees gelukt. De Hoevense mag zich de beste treinomroeper van 2023 noemen. Verhees kreeg veruit de meeste stemmen in de wedstrijd die de Nederlandse Spoorwegen afgelopen week hebben gehouden. Wat het voor haar gaat betekenen? “Ik voel me vereerd. We zien het wel.” Ze wint in ieder geval voor twee personen een reis naar Parijs.

Volgens de NS heeft ze met haar duidelijke en heldere omroep reizigers gestimuleerd om de wereld wat vrolijker te maken. De video’s van de vier kandidaten werden in totaal 45.000 keer bekeken. 1.800 kijkers brachten via YouTube een stem uit. Kim kreeg 49 procent van de stemmen op haar naam. “Vanaf het begin kreeg ik de meeste stemmen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Maar het belangrijkste is dat het beroep conducteur én mijn vak, logopediste, positieve aandacht hebben gekregen. Daar was het de NS en mij om te doen", zegt Kim.

"Ik vind het wel vreselijk om mezelf zo terug te horen.”

Ze viel voor het eerst op toen Beau in zijn gelijknamige tv-programma op RTL haar filmpje op TikTok benoemde. De logopediste is niet gaan stuiteren van alle aandacht. Ze gaat er ontspannen mee om, zoals ze ook zonder enige pretentie in de trein stapte en op YouTube haar debuut maakte als treinomroeper. Bij aankomst in Amsterdam sprak ze geroutineerd alle reizigers toe. Dat Kim perfect de stem van een stationsomroeper kan nadoen, is geen toeval. “Ik heb het geleerd op school", zegt Verhees. "Daar moest ik vaak met dit accent praten, een beetje algemeen beschaafd Nederlands. Maar ik vind het wel vreselijk om mezelf zo terug te horen.” Behalve Kim maakten drie andere kandidaten kans op de titel. Allen kregen een ‘echte’ conducteur mee als coach. Bij Kim was dat Ruud Bekker. Tijdens een treinreis moesten ze zich voorbereiden op een praatje door de microfoon en werden ze voor de leeuwen gegooid. De vrolijke en persoonlijke manier waarop de Hoevense overkwam, maakte indruk.

