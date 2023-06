Maarten van der Weijden haalt ruim 3,7 miljoen op met elfstedentriatlon

Even voor negen uur zondagmorgen rondde Maarten van der Weijden zijn elfstedentriatlon af in Leeuwarden. De olympisch kampioen heeft 200 kilometer gezwommen, 200 kilometer gefietst en 200 kilometer gewandeld. De bedoeling was zaterdag te finishen, maar door vermoeidheid werd dat zondagmorgen.

De olympisch sporter, die tegenwoordig in Vught woont, ging deze monsteruitdaging aan om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Volgens de de stichting van Maarten van der Weijden is er bijna 1,9 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag wordt verdubbeld door hoofdsponsor Reggeborgh waardoor er ruim 3,7 miljoen op de teller staat. Veel steun van publiek

Precies een week heeft de tocht geduurd. In totaal legde Van der Weijden 600 kilometer af, zwemmend, fietsend en wandelend. Alle dagen kreeg de sporter veel aanmoedigingen van mensen langs de kant. Na afloop bedankte de olympisch zwemkampioen iedereen die hem heeft gesteund tijdens zijn actie. Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. . In 2018 moest Van der Weijden vroegtijdig opgeven toen hij een elfstedenzwemtocht hield. Het jaar daarop zwom hij hem wel uit in 75 uur. In 2021 waagde hij zich zelfs aan twee acties. Een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. En hij haalde 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht.