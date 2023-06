Hoe sporter Maarten van der Weijden een succesvol merk werd

Een week lang werden de belevenissen van olympisch sporter Maarten van der Weijden tijdens zijn elfstedentriatlon door tienduizenden gevolgd. Opnieuw haalde hij miljoenen op door een uitzonderlijke prestatie te leveren. Het publiek kan geen genoeg te krijgen van deze sportheld. Merkendeskundige Paul Moers kan die populariteit goed verklaren.

De uit Breda afkomstige deskundige Moers kan meteen drie redenen voor het succes van het merk Maarten van der Weijden opsommen. "Hij is sympathiek, hij levert prestaties en hij heeft de dood overwonnen. Hij is een held."

Extra opmerkelijk

Maarten van der Weijden werd in 2008 olympisch kampioen en wereldkampioen openwaterzwemmen. Dit was een extra opmerkelijke prestatie nadat hij in 2001 de diagnose acute leukemie kreeg. Na twee jaar aan behandelingen in het ziekenhuis met chemokuren en stamceltherapie werd hij na vier jaar genezen verklaard.

In 2008 stopte hij als professioneel zwemmer. In de jaren daarna ging hij loodzware uitdagingen aan om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Zo was hij in 2019 de eerste persoon die zwemmend de 196 kilometer lange Elfstedentocht succesvol aflegde. Hij deed dat binnen 75 uur.

Iedereen is een merk

"Iedereen is eigenlijk een merk. Iedereen laat een indruk op iemand anders achter", legt Moers uit. "Door sociale media zijn de mogelijkheden nu voor iedereen bereikbaarder geworden. De een is daar alleen handiger in dan de ander. Ik denk dat slechts 1 procent zichzelf bewust succesvol profileert als merk."

Maarten van der Weijden is erg actief online. Hij zit op LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter. Daarnaast heeft hij een een eigen website, een eigen goede doelen stichting. Verder heeft hij een boek geschreven en is hij in te huren als spreker. Kortom: Van der Weijden heeft uit zijn naam altijd iets te delen. Als het al niet informatief is, dan is het wel vermakelijk.

Benaderbaar

Van der Weijden is ook makkelijk benaderbaar. Soms zoekt hij zelf contact met de media als hij iets nieuws te melden heeft. Tegenwoordig heeft hij, zeker tijdens prestatietochten, woordvoerders. Om het helemaal gemakkelijk te maken staan er online eigen actuele foto's die vrij te gebruiken zijn. Niks houdt je tegen zijn ervaringen te volgen en verder te verspreiden.

Andere Brabanders die zich succesvol als merk neerzetten zijn visagiste Nikkie Tutorials uit Uden en kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren. Ze zijn onderscheidend en leveren prestaties. Ze zijn online actief en ze komen sympathiek over.

Onvoorspelbaar

Dat dit profileren op sociale media kan ook fout gaan. "Je hebt het niet altijd in de hand", zegt Moers. Zo let tegenwoordig iedereen op de schoenen van minister Hugo de Jonge. En dat de afgetreden minister van Onderwijs Wiersma pubers min of meer dwingt om met hem op de foto te gaan, maakt hem niet sympathieker. Het geeft wel aan dat Van der Weijden beseft wat de kracht is van het positief neerzetten van jezelf als merk."

