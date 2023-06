Ineens zit D66 aan onderhandelingstafel: 'Laatste kans op stabiel bestuur'

D66 had zich na de provinciale verkiezingen al neergelegd bij een rol in de oppositiebanken. Maar daar kwam vrijdag ineens verandering in. Nadat BBB de coalitieonderhandelingen stuk liet lopen, spraken VVD, GroenLinks en PvdA uit geen vertrouwen meer te hebben in die partij. Daarmee ging de deur voor D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg weer open. Eentje die daarvoor dus op slot was gedraaid door 'rivaal' BBB.

Is er dan sprake van een comeback voor de democraten? "We zitten weer aan tafel. Dus in die zin is daar zeker sprake van", zegt Van Miltenburg. Vrijdag bespraken de Provinciale Staten het mislukken van de formatie. In die vergadering vroeg Van Miltenburg aan BBB-fractievoorzitter John Frenken hoe het nou verder moest. Van Miltenburg constateerde dat er ‘weinig tot niets is gebeurd tussen het klappen van de onderhandelingen en deze vergadering’. Hierop kreeg hij een veeg uit de pan van Frenken: “Het klopt dat u weinig heeft vernomen, want uw partij staat niet op mijn lijstje." Hoe anders lagen de verhoudingen even later in diezelfde vergadering. Naarmate de tijd verstreek werd steeds duidelijker dat er voor D66 wel degelijk een plekje aan de onderhandelingstafel is en voor de BBB expliciet niet. Nog voor het einde van het debat hadden VVD, GroenLinks en PvdA het vertrouwen in de BBB opgezegd en werd besloten samen met SP, D66 en Lokaal Brabant te gaan formeren.

"Dit is de laatste kans op een stabiel bestuur."

Deze wending kwam niet helemaal uit de lucht vallen voor Van Miltenburg. "Op de bewuste vrijdag dat BBB de stekker uit het akkoord trok, werd voor ons duidelijk dat er geen andere realistische mogelijkheden zijn. Met andere partijen lukt het alleen in theorie. Dit is de laatste kans op een meerderheidscoalitie en daarmee ook op een stabiel bestuur in Brabant." Een bestuur waar D66, als de nieuwe onderhandelingen succesvol zijn, deel van uitmaakt. Maar wordt het met zes partijen dan geen ellebogenwerk? "De grootste opgave is Brabant van het stikstofslot krijgen. Ook de waterkwaliteit verbeteren is belangrijk. De partijen waarmee we om tafel gaan, vinden dat allemaal en willen er samen uitkomen", denkt Van Miltenburg. Punt van discussie zijn nog wel de bezuinigingen op cultuur. D66 wil die terugdraaien.

"Twee maanden radiostilte is 'bijzonder'."