Zanger Hans de Booij krijgt huis in Fijnaart en slaapt niet meer in caravan

Zanger Hans de Booij (65) heeft onderdak gevonden in Fijnaart. De zanger van hits zoals ‘Annabel’ en ‘Thuis ben’ sliep de afgelopen tijd noodgedwongen in een caravan, omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had. De Booij heeft nu een huis gekregen van vastgoedondernemer Gerard van der Horst uit Fijnaart.

De Booij vertelde vorige week nog dat hij ‘ten einde raad' was, omdat hij dreigde dakloos te worden. De populaire zanger uit de jaren tachtig had tijdens de coronacrisis nauwelijks inkomsten uit optredens. Bovendien kampte hij zelf met een besmetting van het virus. Hij kon daardoor de huur van zijn appartement niet meer betalen.

"Ik voelde dat ik iets moest doen."

Zijn noodkreet werd gehoord, want de zanger kreeg van meerdere huiseigenaren uitnodigingen om in hun leegstaande woningen te verblijven. Zo ook van Gerard van der Horst. "Ik zag de berichten vorige week in de media voorbijkomen en voelde dat ik iets moest doen", zegt de vastgoedondernemer die met een geschat vermogen van 220 miljoen euro op de 244ste plaats van de Quote Top 500 staat. Van der Horst had een huis beschikbaar en nam contact op met Hans. Maandagochtend hadden ze een gesprek. "Het was een erg leuk gesprek van wel een uur. Ik ben niet de grootste fan van zijn muziek, maar ik heb wel een zwak voor hem. Hij is een icoon uit de jaren tachtig."

"Ik ga bij Hans op de koffie."