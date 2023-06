Een vrachtwagen in de file is een duur geintje: '100 tot 150 euro per uur'

Nu de verbreding van de snelwegen A2, A67 en A58 in Brabant niet doorgaat, laait de discussie over fileleed weer op. Want als een vrachtwagen in een file terechtkomt, tikt de geldmeter ongenadig door. De economische schade van files loopt in de miljoenen, zo berekende de Logistieke Alliantie over 2022. Die schade komt uiteindelijk bij de consument terecht.

Een vrachtwagenchauffeur die uren in de file staat, kan uiteraard minder werk verzetten dan een chauffeur die vrolijk door kachelt. Ze rijden minder kilometers en ze doen er een stuk langer over. Het stilstaan, de extra reistijd maar ook het omrijden kost geld. En ook de bedrijven die wachten op hun lading maken meer kosten als het allemaal langer duurt. De Logistieke Alliantie bestaat uit zestien partijen die zich hard maken voor de verbetering van handel en logistiek. Zij hebben fileleed omgerekend in euro’s in het rapport de multimodale infrawijzer. Met dit rapport wil ze de politiek duidelijk maken wat de financiële consequenties zijn als het verkeer vastloopt.

"Je kunt wel tien rijbanen neerleggen maar al dat verkeer moet ook de stad in."

In het rapport worden de trajecten met de meeste files en kosten op een rij gezet in een ‘Filetop 20’. Brabant komt maar liefst zeven keer voor op de lijst. Ook het traject met de meeste economische schade ligt in Brabant. Op nummer 1 in de landelijke lijst: A2 tussen knooppunt Deil (Gelderland) en knooppunt Empel (ten noordoosten van Den Bosch). De files op dit traject kosten het bedrijfsleven 24,1 miljoen euro. Een deel van dit traject zou aangepakt worden, maar die plannen staan nu in de ijskast.

Op nummer 4: A58 van knooppunt Batadorp (bij Eindhoven) naar knooppunt De Baars (bij Tilburg). De files op dit traject hebben het bedrijfsleven vorig jaar 16,6 miljoen euro gekost.

Op nummer 8: A2/N2 van knooppunt Batadorp naar knooppunt De Hogt (bij Veldhoven). De kosten op dit traject bedroegen 10,8 miljoen euro. Het gaat je duizelen van deze miljoenenbedragen. Henry Steenbergen is expert mobiliteit bij de Rabobank. Hij vindt de bedragen uit het rapport wat overdreven. "De huidige files zijn al doorberekend in de prijzen van de vervoerders en dus in de kosten van de consument." Hij schatte onlangs in dat een stilstaande vrachtwagen tussen de 100 en 150 euro per uur kost.

"Zo lang er economische groei is, kopen mensen meer spullen en wordt er meer auto gereden."