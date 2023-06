112-nieuws: brand in tuinhuisje Waalre • elektrische fiets in brand

19.50

Agenten hebben afgelopen vrijdag in aan de Azalealaan in Helmond de bestuurder van een snorfiets opgepakt. Dat schrijft de politie Helmond op Instagram. De man was al twee keer eerder gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Nu liet hij wel een rijbewijs zien, maar dat was afkomstig uit het buitenland. Later bleek het om een vervalst exemplaar te gaan.

Toen agenten in de opbergruimte onder het zadel keken, vonden ze daar een boksbeugel. In Nederland is dat een verboden voorwerp, omdat je er iemand zwaar mee kunt mishandelen. Zowel de snorfiets als het wapen zijn in beslag genomen. De man is maandag op het bureau verhoord.