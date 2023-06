Gradus Haisch werd doodgestoken: 'Dochter beraamde moord via Snapchat'

De dode man die eind maart in Wouwse Plantage werd gevonden is door messteken om het leven gekomen. Politie en justitie denken dat zijn dochter de schuldige is, samen met een vriend. "Na een ruzie met carnaval hebben ze samen het plan beraamd om Gradus om het leven te brengen", vertelde de officier van justitie tijdens een korte en eerste openbare zitting voor de rechtbank in Breda. Er is veel bewijs, zo lijkt het, onder meer via een stapel Snapchatberichten.

Gradus Haisch (58) uit Bergen op Zoom werd op 24 maart dit jaar gevonden op de Julianaweg, in het buitengebied van Wouwse Plantage. Het bijzondere was dat het slachtoffer op een steenworp lag van de loods waar in 2020 de martelcontainer werd ontdekt. Een verband is er niet. Waarschijnlijk was de plek gekozen omdat het afgelegen en onverlicht is.

Twee verdachten

Tijdens het rechercheonderzoek kwam de politie snel op het spoor van een man van 35 uit Bergen op Zoom. Hij werd een paar dagen later opgepakt. Een week later volgde de 20-jarige dochter van Gradus. Ook zij werd opgepakt.

Volgens de officier blijven de bewijzen zich maar opstapelen tegen het tweetal. Zo is er bewijs dat de man op de plaats delict is geweest met de auto, zijn telefoon straalde een mast in de buurt aan. En er is kleding met bloed van Gradus. Die zou de mannelijke verdachte hebben weggegooid in een ondergrondse afvalcontainer bij hem in de buurt. Ook is er een mes gevonden.

Snapchat

Voor de dochter van Gradus geldt hetzelfde. "Ook de bewijzen tegen haar stapelen zich op. Ze legde tegenstrijdige verklaringen af en heeft niks gezien, zegt ze", zei de officier van justitie.

Maar de recherche achterhaalde 1290 verwijderde chats die de dochter met de mannelijke verdachte had. Ze hebben elkaar veelvuldig gebeld, volgens de politie. Ook op de bewust avond. Bovendien zouden ze ook op Snapchat gezeten hebben over Gradus. "Het is deze week gelukt om snapberichten terug te halen", zei de officier.

Zo is er een bericht gevonden van 21 februari, op carnavalsdinsdag, van de vrouw. "Als het moet ga ik de gevangenis in, dat is me alles waard." Op 23 februari zocht de mannelijke verdachte online naar wat 'DNA afstaan' betekent en naar 'koolmonoxidevergiftiging'. "Beiden willen er niet over praten", volgens de officier.

Alleen de mannelijke verdachte zat dinsdag in de zaal. Hij wilde niks zeggen. De vrouw was achtergebleven in de gevangenis. Ook beide advocaten hadden geen vragen of verzoeken om vrijlating.

Kofferbak

De officier kondigde verder aan dat bij de inhoudelijke rechtszaak met een digitale presentatie te komen waarin een tijdlijn zit van de gebeurtenissen. "Komende maanden vindt er nog meer onderzoek plaats aan de mobiele telefoons en de auto van de mannelijke verdachte. "We onderzoeken de kofferbak om te zien of wapen er in heeft gelegen."

De zitting werd bijgewoond door familieleden van het slachtoffer en van de verdachte. Een deel van hen zat achter glas op de publieke tribune. Kort na de zitting schreeuwde een nabestaande in de wandelgangen haar emoties er uit. De zitting verliep verder in alle rust.

Een volgende tussentijdse zitting is gepland in september.