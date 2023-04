Fatale mishandeling in Wouwse Plantage: tweede verdachte aangehouden

Foto: Christian Traets/SQ Vision Wat het slachtoffer in Wouwse Plantage precies is overkomen, wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Foto: Christian Traets/SQ Vision

In de zaak van een 58-jarige man uit Bergen op Zoom die is overleden nadat hij was mishandeld in Wouwse Plantage, is een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw uit Bergen op Zoom. Vorige week werd al een 35-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. Beiden zouden betrokken zijn bij de dood van het slachtoffer.