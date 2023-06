Breda Drijft wil geen plastic berg meer achterlaten en stopt ermee

Breda Drijft gaat deze zomer niet door. Het evenement met allerlei soorten opblaasbare bootjes zou op 16 juli worden gehouden op de singels in Breda, maar de organisatie stopt ermee.

Breda Drijft wordt al een jaar of tien georganiseerd en trekt altijd duizenden liefhebbers. De bootjes, badjes en eenden drijven dan langs verschillende podia.

Maar de organisatie vindt het niet meer passen in deze ‘duurzame tijd’ om zoveel plastic afval te produceren. “We zagen de hoeveelheid afval elk jaar toenemen en we vinden dat niet meer passen in deze duurzame tijd.”

Onder het Facebookbericht van Breda Drijft schrijven veel mensen dat ze de beslissing niet begrijpen. “Dan kun je ook wel stoppen met alle festivals. Is het niet een kwestie van opruimen in plaats van ermee stoppen”, schrijft iemand.

“Dan moet het NAC-stadion ook gesloten worden dan? Geen festivals meer, de binnenstad dicht. Want overal worden plastic bekers gebruikt en op de grond gegooid”, schrijft een ander.

