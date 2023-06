Vooral oudere Brabanders zijn blij met de provinciale verkiezingsuitslag

Het zijn vooral de oudere, praktisch opgeleide Brabanders die tevreden zijn over de uitslag van de afgelopen provinciale statenverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. Onder jongeren is de tevredenheid veel minder. Er zijn ook onderwerpen waar de Brabander opvallend eensgezind over is: een meerderheid vindt dat Rutte moet aftreden.

Kieskompas ondervroeg 3029 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over meerdere onderwerpen zoals de polarisatie in de samenleving en de uitslag van de verkiezingen voor provinciale staten. Het onderzoek werd gedaan vóór het mislukken van de coalitievorming met de grote winnaar, de BoerBurgerBeweging (BBB). Boosheid en verdriet

Er is onder andere geïnformeerd wat voor emoties de Brabander voelt bij de verkiezingsuitslag, waar BBB een enorme zege boekte. Van boosheid en verdriet tot hoop en tevredenheid: alle emoties komen voorbij. Wat opvalt is dat hoe ouder de Brabander, hoe positiever de emoties over de uitslag zijn. Zo voelt 47% van de 65-plusser vooral positieve dingen bij de uitslag, tegenover maar 30% van de jongeren tot 34 jaar. Ook is praktisch opgeleid Brabant veel positiever (50%) dan theoretisch opgeleid Brabant (35%). Mark Rutte

Er zijn ook vragen waarbij de antwoorden minder verdeeld zijn. Zo zijn voor ongeveer de helft van alle kiezers landelijke thema’s leidend geweest bij het bepalen van hun stem. Leeftijd en opleiding speelt hierbij nauwelijks een rol. Ook over de vraag of het Kabinet Rutte IV zou moeten aftreden is de Brabander eensgezind. 61% van de Brabanders vindt dat, geheel volgens het landelijk gemiddelde. En ook hier zien we nauwelijks een verschil tussen leeftijd en opleiding. Onbestuurbaar land

Dat wil niet zeggen dat iedereen tijdens de laatste verkiezingen een proteststem tegen het zittende kabinet heeft uitgebracht. 52% van de praktisch opgeleiden zegt vooral uit onvrede gestemd te hebben, tegenover 32% van de theoretisch opgeleiden. Jongeren noemen hun stem minder vaak een proteststem dan ouderen. Als het gaat om polarisatie valt het veel Brabanders (56%) op dat steeds meer Nederlanders extreme opvattingen hebben. 38% vindt zelfs dat het land onbestuurbaar is geworden door al deze tegenstellingen. Net als de menig over het kabinet is dit ook een breed gedragen gevoel onder Brabanders van verschillende leeftijden en met verschillende opleidingen. LEES OOK: BBB-kiezer wil minder asielzoekers en arbeidsmigranten, partij veel milder