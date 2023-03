BBB-kiezer wil minder asielzoekers en arbeidsmigranten, partij veel milder

Als er vandaag verkiezingen voor de Provinciale Staten zouden zijn, zou de BoerBurgerBeweging (BBB) in één klap zes zetels halen. Dat blijkt uit een opiniepeiling van marktonderzoeksbureau Ipsos. Maar wat wil de BBB-kiezer en wat wil de partij? Als het gaat om asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten lopen de standpunten sterk uiteen.

Dat blijkt uit de antwoorden van de Brabanders die op de website Kieskompas aangeven dat ze van plan zijn op 15 maart BBB te stemmen.

Dik 36.000 Brabanders hebben deze stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen de afgelopen twee weken ingevuld. De antwoorden geven een goed beeld van wat de kiezers verwachten van de politiek, bijvoorbeeld de mensen die aangeven dat ze BBB gaan stemmen.

Als het over stikstof gaat, staan de kiezers en de partij behoorlijk dicht bij elkaar. Ook over openbaar vervoer in de dorpen zijn ze het helemaal eens. Maar als het gaat om asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten blijken de verschillen tussen de Brabantse afdeling van BBB en de kiezer opvallend groot.

Asielzoekers en arbeidsmigranten

Zo vindt BBB dat er ‘veel meer woningen voor arbeidsmigranten’ gebouwd moeten worden in Brabant. Van de mensen die zeggen dat ze BBB gaan stemmen vindt maar 9 procent dat een goed idee. Driekwart is tegen, de rest heeft geen mening.

Hoe zit het met asielzoekerscentra? ‘De provincie moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra’ is een van de stellingen. BBB geeft aan dat ze het daar niet mee eens is. Bij de kiezers die BBB zeggen te gaan stemmen is dat maar 9 procent. 78 procent vindt verzet tegen asielzoekerscentra juist wel goed. Opvallend detail: in de meeste andere provincies is BBB net als deze mensen wel tegen extra opvangcentra.

Ook als het gaat om statushouders, zijn er grote verschillen tussen kiezers en het partijstandpunt. BBB Brabant vindt het verstandig als de provincie ingrijpt wanneer een gemeente te weinig statushouders huisvest. Onder de BBB-stemmers is dat maar 17 procent.

BBB wil verder niet bezuinigen op cultuur. Bij de mensen die zeggen dat ze overwegen om op BBB te gaan stemmen, wil de meerderheid dat juist wel. 21% is het eens met het standpunt van de partij.

Stikstof

Bij het onderwerp stikstof zijn partij en kiezer het veel meer met elkaar eens. Boeren gedwongen uitkopen? Tegen. Verzet tegen het landelijke stikstofbeleid? Voor. De vraag is wel wat er van die ambities overblijft, want de ontwikkelingen gaan snel. Woensdag maakte de provincie bekend geen vergunningen meer te geven aan projecten die voor extra stikstofuitstoot bij natuurgebieden zorgen.

