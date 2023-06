Honderden boompjes werden per ongeluk gemaaid, nu is bekend hoe dat kwam

Twee weken geleden werd boomfeestdag in Cuijk boomtreurdag. Een hele hoop jonge boompjes werden zonder pardon door een loonwerker weggemaaid. Een deel van het aangelegde bos werd zo in één klap weer een weiland. De gemeente Land van Cuijk heeft uitgezocht wat er mis ging en legt dat nu uit.

56 kinderen uit Haps gingen in november naar het terrein achter de geluidswal bij de A73 om bomen te planten. Met bussen werden de kinderen ernaartoe gebracht. Zij plantten daar in totaal 5000 boompjes.

Maar half juni ging het mis. Een loonwerker maaide een groot deel van de boompjes om. Van de 5000 bomen gingen er zo'n 1300 verloren, blijkt nu. De maaiactie kwam hard aan bij Arie van Hees en Wim Koetsier van natuurclub IVN. “Het is een boomtreurdag geworden”, zei Wim kort nadat hij het maaien ontdekte.

Boer gaf opdracht

Ook de gemeente Land van Cuijk betreurde toen de maaiactie maar kon niet meteen vertellen wat er nu precies is misgegaan. Nu, twee weken later, lukt dat wel. En het zit wat ingewikkeld in elkaar.

Het stukje grond bij de A73 was van een boer. Maar die grond is in bezit gekomen van de gemeente Land van Cuijk. De boer mocht de grond blijven gebruiken tot de gemeente dat zelf zou gaan doen. De boer heeft opdracht gegeven om daar te gaan maaien. Hij wist blijkbaar niet dat de gemeente de grond ondertussen was gaan gebruiken, zo legt de gemeente in een verklaring uit.

Of dat nu is omdat de gemeente Land van Cuijk dat niet aan de boer heeft laten weten, of dat de boer dat over het hoofd heeft gezien, wordt niet duidelijk in de verklaring.

Hekken of bordjes moeten opnieuw maaien voorkomen

De gemeente laat weten dat ze de boel wil herstellen. Ze zegt dat ze hoe dan ook daar opnieuw boompjes gaat planten op de plek die nu gemaaid is. De gemeente heeft contact opgenomen met de school in Haps. Ze wil samen met de school gaan kijken of de school kan helpen met herstellen van de schade. Door bijvoorbeeld op Boomplantdag daar opnieuw boompjes te gaan planten.

Intussen zijn er ook afspraken met de vorige eigenaar gemaakt dat er daar niet meer gemaaid mag worden. Om dat in de toekomst te voorkomen wordt er gekeken of er misschien een hek moet komen of dat er borden bij het veld moeten komen.

