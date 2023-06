Buren hangen massaal regenboogvlaggen uit na vernieling van vlag homostel

De pride-maand heeft een zwart randje gekregen in Eindhoven en Helmond. Op verschillende plekken zijn regenboogvlaggen van de gevels gerukt en vernield. “Echt belachelijk”, zegt Deniz uit Helmond. “Deze vlag laat zien dat iedereen er mag zijn. Ik snap niet wat je probeert te zeggen als je die eraf haalt.”

Deniz en zijn vriend Jesse hingen een regenboogvlag uit, in het kader van de pride-maand. Daarmee wordt wereldwijd aandacht besteed aan de emancipatie en acceptatie van lhbti’ers. Toen ze zaterdagavond thuis kwamen was de vlag weg. “Hij was inclusief vlaghouder en stok uit de muur getrokken", zegt Deniz. "Na wat rondvragen in de buurtapp bleek dat de vlag verbrand was teruggevonden. Echt belachelijk.”

De buren lieten het er niet bij zitten en besloten de mannen te steunen met een tegengeluid. Als je nu door de Helmondse wijk Brandevoort loopt kun je niet meer om de regenboogvlaggen heen. “Wij waren als buurt behoorlijk geschokt”, zegt Michiel. Hij heeft uit solidariteit een regenboogvlag aan zijn gevel gehangen. Net als Eric. “De tijd dat mensen van dezelfde sekse hand in hand over straat konden lijkt verleden tijd. En dit is het resultaat", zegt hij. "Zo zie je maar hoe belangrijk die pride-maand is.”