Verdachte (30) van dodelijke schietpartij in Maarheeze nog twee weken vast

De 30-jarige man uit Maarheeze die ervan verdacht wordt dat hij afgelopen zondag op een woonwagenkamp in zijn woonplaats een 34-jarige man doodschoot, blijft in ieder geval nog twee weken vastzitten. Bij die schietpartij werd ook een 38-jarige man uit Waalre geraakt, maar hij overleefde de kogels wel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van moord en poging tot moord.

Afgelopen zondagmiddag werd rond vier uur meerdere keren geschoten op het woonwagenkamp aan De Vinnen. Er zou waarschijnlijk een ruzie tussen de schutter en het slachtoffer aan vooraf zijn gegaan.

De 34-jarige man, die overigens niet op het woonwagenkamp woonde, overleed ter plekke. Even verderop werd nog een 38-jarige man uit Waalre gevonden, die in zijn bovenbeen was geschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na de schietpartij werd de 30-jarige verdachte aangehouden. Op het kamp werd een vuurwapen gevonden, dat is door de politie in beslag genomen.

LEES OOK: Dode op woonwagenkamp in Maarheeze is 34-jarige man