112-nieuws: zwaargewonde bij ongeluk • berging vrachtwagen duurt uren

08.30

Op de praktijkschool van Curio in de Bredase Frankenthalerstraat is vanochtend een boiler kapotgegaan. Daardoor staat er een laag water in een deel van het gebouw. De rest van de week kan er op de locatie geen les meer worden gegeven. De leerlingen en ouders zijn vanochtend vroeg door de school geïnformeerd.

"We willen zeker weten dat het veilig is voor we weer leerlingen over de vloer krijgen", vertelt een woordvoerster van Curio. "We zijn nu de schade in kaart aan het brengen." Volgens haar zijn monteurs inmiddels ter plaatse. Hoe het kon dat de boiler is gesprongen, is niet duidelijk. Waarschijnlijk kan de school maandag weer open.